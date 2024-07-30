https://ria.ru/20240730/tayvan-1962849951.html

Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств

Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств - РИА Новости, 30.07.2024

Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств

Тайвань продолжит усиливать обороноспособность и закупать вооружение у иностранных государств, заявил глава администрации острова Лай Циндэ, слова которого... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:36

2024-07-30T09:36

2024-07-30T09:54

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

цай инвэнь

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ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Тайвань продолжит усиливать обороноспособность и закупать вооружение у иностранных государств, заявил глава администрации острова Лай Циндэ, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA). Как отмечается в сообщении, Лай Циндэ во вторник заявил, что будет твердо придерживаться курса экс-главы администрации острова Цай Инвэнь на "самостоятельное усиление обороноспособности острова, а также военные закупки у иностранных государств". Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240719/kitaj-1960688903.html

https://ria.ru/20240627/tayvan-1955834004.html

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китай

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, цай инвэнь