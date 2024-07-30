Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств
Тайвань будет усиливать обороноспособность и закупать вооружение у других стран
Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Тайвань продолжит усиливать обороноспособность и закупать вооружение у иностранных государств, заявил глава администрации острова Лай Циндэ, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA).
Как отмечается в сообщении, Лай Циндэ во вторник заявил, что будет твердо придерживаться курса экс-главы администрации острова Цай Инвэнь на "самостоятельное усиление обороноспособности острова, а также военные закупки у иностранных государств".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.