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Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств - РИА Новости, 30.07.2024
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09:36 30.07.2024 (обновлено: 09:54 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/tayvan-1962849951.html
Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств
Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств - РИА Новости, 30.07.2024
Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств
Тайвань продолжит усиливать обороноспособность и закупать вооружение у иностранных государств, заявил глава администрации острова Лай Циндэ, слова которого... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:36
2024-07-30T09:54
в мире
тайвань
китай
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нэнси пелоси
цай инвэнь
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ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Тайвань продолжит усиливать обороноспособность и закупать вооружение у иностранных государств, заявил глава администрации острова Лай Циндэ, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA). Как отмечается в сообщении, Лай Циндэ во вторник заявил, что будет твердо придерживаться курса экс-главы администрации острова Цай Инвэнь на "самостоятельное усиление обороноспособности острова, а также военные закупки у иностранных государств". Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240719/kitaj-1960688903.html
https://ria.ru/20240627/tayvan-1955834004.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, цай инвэнь
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь
Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств

Тайвань будет усиливать обороноспособность и закупать вооружение у других стран

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Тайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Тайвань продолжит усиливать обороноспособность и закупать вооружение у иностранных государств, заявил глава администрации острова Лай Циндэ, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA).
Как отмечается в сообщении, Лай Циндэ во вторник заявил, что будет твердо придерживаться курса экс-главы администрации острова Цай Инвэнь на "самостоятельное усиление обороноспособности острова, а также военные закупки у иностранных государств".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Китае прокомментировали проведение Японией морских учений с Тайванем
19 июля, 12:42
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД
27 июня, 13:12
 
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