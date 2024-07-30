https://ria.ru/20240730/tashkent-1962920335.html
В Ташкенте экс-полицейский получил срок за подделку ID-карт
В Ташкенте экс-полицейский получил срок за подделку ID-карт - РИА Новости, 30.07.2024
В Ташкенте экс-полицейский получил срок за подделку ID-карт
Суд в Ташкенте приговорил экс-начальника отдела миграции и регистрации гражданства одного из ОВД в столице Узбекистана к семи годам колонии за выдачу... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:52
2024-07-30T13:52
2024-07-30T13:53
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ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Суд в Ташкенте приговорил экс-начальника отдела миграции и регистрации гражданства одного из ОВД в столице Узбекистана к семи годам колонии за выдачу иностранцам, в том числе четырем гражданам РФ, поддельных ID-карт и заграничных паспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного городского суда. По данным пресс-службы, полицейский через электронную систему "паспорт-виза" МВД Узбекистана за взятки в размере от 4 до 15 тысяч долларов создал фальшивые внутренние ID-карты и загранпаспорта для девяти граждан из России, Киргизии и Казахстана. Для этого злоумышленник перед выдачей поддельных документов вписывал иностранцев в базу данных как граждан Узбекистана. "Яккасарайский районный суд Ташкента по уголовным делам признал подсудимого виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы", - сказал представитель суда. Бывшего правоохранителя осудили по статьям "должностной подлог", "получение взятки", "изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков". Граждан России, обманом получивших и использовавших паспорта Узбекистана для выезда за рубеж, оштрафовали на суммы от 48 миллионов сумов до 124,5 миллионов сумов (от 330 тысяч рублей до 860 тысяч рублей), уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, россия, ташкент, в мире
Узбекистан, Россия, Ташкент, В мире
В Ташкенте экс-полицейский получил срок за подделку ID-карт
В Ташкенте экс-полицейский получил семь лет колонии за выдачу поддельных ID-карт
ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Суд в Ташкенте приговорил экс-начальника отдела миграции и регистрации гражданства одного из ОВД в столице Узбекистана к семи годам колонии за выдачу иностранцам, в том числе четырем гражданам РФ, поддельных ID-карт и заграничных паспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного городского суда.
По данным пресс-службы, полицейский через электронную систему "паспорт-виза" МВД Узбекистана за взятки в размере от 4 до 15 тысяч долларов создал фальшивые внутренние ID-карты и загранпаспорта для девяти граждан из России, Киргизии
и Казахстана
. Для этого злоумышленник перед выдачей поддельных документов вписывал иностранцев в базу данных как граждан Узбекистана.
"Яккасарайский районный суд Ташкента по уголовным делам признал подсудимого виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы", - сказал представитель суда.
Бывшего правоохранителя осудили по статьям "должностной подлог", "получение взятки", "изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков".
Граждан России, обманом получивших и использовавших паспорта Узбекистана для выезда за рубеж, оштрафовали на суммы от 48 миллионов сумов до 124,5 миллионов сумов (от 330 тысяч рублей до 860 тысяч рублей), уточнили в пресс-службе.