https://ria.ru/20240730/tashkent-1962920335.html

В Ташкенте экс-полицейский получил срок за подделку ID-карт

В Ташкенте экс-полицейский получил срок за подделку ID-карт - РИА Новости, 30.07.2024

В Ташкенте экс-полицейский получил срок за подделку ID-карт

Суд в Ташкенте приговорил экс-начальника отдела миграции и регистрации гражданства одного из ОВД в столице Узбекистана к семи годам колонии за выдачу... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:52

2024-07-30T13:52

2024-07-30T13:53

узбекистан

россия

ташкент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152597/13/1525971353_0:84:2478:1478_1920x0_80_0_0_528ed9522f66d455b966ddc560ca0b73.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Суд в Ташкенте приговорил экс-начальника отдела миграции и регистрации гражданства одного из ОВД в столице Узбекистана к семи годам колонии за выдачу иностранцам, в том числе четырем гражданам РФ, поддельных ID-карт и заграничных паспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного городского суда. По данным пресс-службы, полицейский через электронную систему "паспорт-виза" МВД Узбекистана за взятки в размере от 4 до 15 тысяч долларов создал фальшивые внутренние ID-карты и загранпаспорта для девяти граждан из России, Киргизии и Казахстана. Для этого злоумышленник перед выдачей поддельных документов вписывал иностранцев в базу данных как граждан Узбекистана. "Яккасарайский районный суд Ташкента по уголовным делам признал подсудимого виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы", - сказал представитель суда. Бывшего правоохранителя осудили по статьям "должностной подлог", "получение взятки", "изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков". Граждан России, обманом получивших и использовавших паспорта Узбекистана для выезда за рубеж, оштрафовали на суммы от 48 миллионов сумов до 124,5 миллионов сумов (от 330 тысяч рублей до 860 тысяч рублей), уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html

https://ria.ru/20240724/proverka-1961724180.html

узбекистан

россия

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, ташкент, в мире