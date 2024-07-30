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Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
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13:08 30.07.2024 (обновлено: 13:16 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/svo-1962905373.html
Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ
Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 250 военных, сообщило... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:08
2024-07-30T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 250 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки были отражены семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Волчанск
Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ

МО: бойцы "Севера" отразили 7 контратак, уничтожили свыше 250 солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 250 военных, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки были отражены семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСШАВолчанск
 
 
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