https://ria.ru/20240730/svo-1962905373.html

Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ

Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024

Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 250 военных, сообщило... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:08

2024-07-30T13:08

2024-07-30T13:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

сша

волчанск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 250 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки были отражены семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240730/svo-1962908297.html

россия

сша

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, волчанск