https://ria.ru/20240730/sudzuki-1962927705.html
Вице-спикер Совфеда встретился с японским депутатом Судзуки
Вице-спикер Совфеда встретился с японским депутатом Судзуки - РИА Новости, 30.07.2024
Вице-спикер Совфеда встретился с японским депутатом Судзуки
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев провел встречу с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщила пресс-служба верхней палаты... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:17
2024-07-30T14:17
2024-07-30T14:21
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев провел встречу с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента. "Я искренне рад нашей очередной встрече в стенах верхней палаты российского парламента — Совета Федерации", - сказал Косачев в ходе встречи. Сенатор отметил, что политические контакты между Россией и Японией носят эпизодический характер, это, по его словам, коснулось и межпарламентского сотрудничества. Косачев добавил, что это несправедливая ситуация по отношению к двусторонним отношениям между странами и народами. "К сожалению, нынешняя пауза в наших двусторонних отношениях возникла не по инициативе российской стороны, она исходила от наших японских соседей", — сказал парламентарий.Как отметил Косачев, в условиях охлаждения отношений между странами позиция отдельных политиков, как Судзуки, становится ценнее. Его знают в России как сторонника развития двусторонних отношений, а к встречам с ним в Москве относятся с большим интересом."Хорошо помним нашу предыдущую встречу, состоявшуюся в октябре прошлого года в Москве. Следили за реакцией на вашу поездку в Россию у вас дома, в Японии. Тем важнее, что такая реакция никоим образом не повлияла на ваши позиции, вы вновь с визитом в Российской Федерации, искренние вам за это слова благодарности", - заключил вице-спикер Совфеда.
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япония, россия, константин косачев, мунэо судзуки, совет федерации рф, политика
Япония, Россия, Константин Косачев, Мунэо Судзуки, Совет Федерации РФ, Политика
Вице-спикер Совфеда встретился с японским депутатом Судзуки
Вице-спикер Совфеда Косачев встретился с японским депутатом Судзуки
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев провел встречу с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"Я искренне рад нашей очередной встрече в стенах верхней палаты российского парламента — Совета Федерации", - сказал Косачев в ходе встречи.
Сенатор отметил, что политические контакты между Россией
и Японией носят эпизодический характер, это, по его словам, коснулось и межпарламентского сотрудничества.
Косачев добавил, что это несправедливая ситуация по отношению к двусторонним отношениям между странами и народами.
"К сожалению, нынешняя пауза в наших двусторонних отношениях возникла не по инициативе российской стороны, она исходила от наших японских соседей", — сказал парламентарий.
Как отметил Косачев, в условиях охлаждения отношений между странами позиция отдельных политиков, как Судзуки, становится ценнее. Его знают в России как сторонника развития двусторонних отношений, а к встречам с ним в Москве относятся с большим интересом.
"Хорошо помним нашу предыдущую встречу, состоявшуюся в октябре прошлого года в Москве. Следили за реакцией на вашу поездку в Россию у вас дома, в Японии. Тем важнее, что такая реакция никоим образом не повлияла на ваши позиции, вы вновь с визитом в Российской Федерации, искренние вам за это слова благодарности", - заключил вице-спикер Совфеда.