https://ria.ru/20240730/sudno-1962971005.html

Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили

Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили - РИА Новости, 30.07.2024

Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили

Поиск пропавших членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, завершён, найти кого-либо ещё не удалось, РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:43

2024-07-30T16:43

2024-07-30T16:53

фолклендские острова

южная америка

россия

в мире

происшествия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поиск пропавших членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, завершён, найти кого-либо ещё не удалось, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик."Поиск завершен, мы не нашли кого-то ещё", - сказал собеседник агентства.По его словам, маловероятно, что поисково-спасательная операция будет возобновлена.Эрвик ранее рассказал РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, четырёх удалось спасти, ещё двое числятся пропавшими без вести. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia, четверо живы, один числится пропавшим без вести.Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.

https://ria.ru/20240729/sudno-1962786892.html

https://ria.ru/20240726/sudno-1962213458.html

фолклендские острова

южная америка

россия

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фолклендские острова, южная америка, россия, в мире, происшествия