Рейтинг@Mail.ru
Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 30.07.2024 (обновлено: 16:53 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/sudno-1962971005.html
Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили
Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили - РИА Новости, 30.07.2024
Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили
Поиск пропавших членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, завершён, найти кого-либо ещё не удалось, РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:43
2024-07-30T16:53
фолклендские острова
южная америка
россия
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961690329_192:0:1081:500_1920x0_80_0_0_ccb0ffb708a58981f3a7ce6efcd4ef33.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поиск пропавших членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, завершён, найти кого-либо ещё не удалось, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик."Поиск завершен, мы не нашли кого-то ещё", - сказал собеседник агентства.По его словам, маловероятно, что поисково-спасательная операция будет возобновлена.Эрвик ранее рассказал РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, четырёх удалось спасти, ещё двое числятся пропавшими без вести. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia, четверо живы, один числится пропавшим без вести.Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.
https://ria.ru/20240729/sudno-1962786892.html
https://ria.ru/20240726/sudno-1962213458.html
фолклендские острова
южная америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961690329_303:0:970:500_1920x0_80_0_0_4d0e74a6b8e5027ed8444be3301dd72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фолклендские острова, южная америка, россия, в мире, происшествия
Фолклендские острова, Южная Америка, Россия, В мире, Происшествия
Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили

Найти кого-либо еще из пропавших при потоплении Argos Georgia не удалось

© Фото : Argos FroyanesСудно Argos Georgia
Судно Argos Georgia - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Argos Froyanes
Судно Argos Georgia. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Поиск пропавших членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, завершён, найти кого-либо ещё не удалось, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"Поиск завершен, мы не нашли кого-то ещё", - сказал собеседник агентства.
Судно Argos Georgia - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с судна Argos Georgia
29 июля, 19:36
По его словам, маловероятно, что поисково-спасательная операция будет возобновлена.
Эрвик ранее рассказал РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, четырёх удалось спасти, ещё двое числятся пропавшими без вести. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia, четверо живы, один числится пропавшим без вести.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.
Судно Argos Georgia - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Все выжившие россияне с затонувшего Argos Georgia находятся в гостинице
26 июля, 16:45
 
Фолклендские островаЮжная АмерикаРоссияВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала