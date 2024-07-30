https://ria.ru/20240730/sud-1963000356.html

В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище

В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище - РИА Новости, 30.07.2024

В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище

Уроженец Литвы Никита Семак осужден на 14 лет лишения свободы за закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) в заброшенное бомбоубежище в Невском районе... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:54

2024-07-30T18:54

2024-07-30T18:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Уроженец Литвы Никита Семак осужден на 14 лет лишения свободы за закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) в заброшенное бомбоубежище в Невском районе Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "Военный суд назначил Семаку наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Дело Никиты Семака, уроженца Литвы и гражданина Российской Федерации, рассматривал Первый Западный окружной военный суд. Семак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ. По данным пресс-службы судов, 5 сентября 2023 года у дома 5 по улице Крупской Семак заложил СВУ в вентиляционную шахту, ведущую к заброшенному бомбоубежищу, недалеко от военкомата Невского района. В результате взрыва никто не пострадал. Суд посчитал, что таким образом, Семак совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.

https://ria.ru/20240730/shpion-1962966767.html

https://ria.ru/20240614/srok-1952953392.html

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происшествия, россия, литва, санкт-петербург