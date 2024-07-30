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В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище - РИА Новости, 30.07.2024
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18:54 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/sud-1963000356.html
В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище
В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище - РИА Новости, 30.07.2024
В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище
Уроженец Литвы Никита Семак осужден на 14 лет лишения свободы за закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) в заброшенное бомбоубежище в Невском районе... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:54
2024-07-30T18:54
происшествия
россия
литва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Уроженец Литвы Никита Семак осужден на 14 лет лишения свободы за закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) в заброшенное бомбоубежище в Невском районе Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "Военный суд назначил Семаку наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Дело Никиты Семака, уроженца Литвы и гражданина Российской Федерации, рассматривал Первый Западный окружной военный суд. Семак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ. По данным пресс-службы судов, 5 сентября 2023 года у дома 5 по улице Крупской Семак заложил СВУ в вентиляционную шахту, ведущую к заброшенному бомбоубежищу, недалеко от военкомата Невского района. В результате взрыва никто не пострадал. Суд посчитал, что таким образом, Семак совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.
https://ria.ru/20240730/shpion-1962966767.html
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происшествия, россия, литва, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Литва, Санкт-Петербург
В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище

Уроженец Литвы получил 14 лет тюрьмы за закладку СВУ в бомбоубежище в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Уроженец Литвы Никита Семак осужден на 14 лет лишения свободы за закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) в заброшенное бомбоубежище в Невском районе Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
"Военный суд назначил Семаку наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
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Вчера, 16:31
Дело Никиты Семака, уроженца Литвы и гражданина Российской Федерации, рассматривал Первый Западный окружной военный суд. Семак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ.
По данным пресс-службы судов, 5 сентября 2023 года у дома 5 по улице Крупской Семак заложил СВУ в вентиляционную шахту, ведущую к заброшенному бомбоубежищу, недалеко от военкомата Невского района. В результате взрыва никто не пострадал. Суд посчитал, что таким образом, Семак совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.
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