В Петербурге осудили уроженца Литвы за закладку СВУ в бомбоубежище
Уроженец Литвы получил 14 лет тюрьмы за закладку СВУ в бомбоубежище в Петербурге
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Уроженец Литвы Никита Семак осужден на 14 лет лишения свободы за закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) в заброшенное бомбоубежище в Невском районе Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
"Военный суд назначил Семаку наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Дело Никиты Семака, уроженца Литвы и гражданина Российской Федерации, рассматривал Первый Западный окружной военный суд. Семак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ, частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ.
По данным пресс-службы судов, 5 сентября 2023 года у дома 5 по улице Крупской Семак заложил СВУ в вентиляционную шахту, ведущую к заброшенному бомбоубежищу, недалеко от военкомата Невского района. В результате взрыва никто не пострадал. Суд посчитал, что таким образом, Семак совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.