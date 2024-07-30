https://ria.ru/20240730/sud-1962971842.html
Суд обратил в доход государства имущество экс-сотрудника СК Киреева
Суд обратил в доход государства имущество экс-сотрудника СК Киреева - РИА Новости, 30.07.2024
Суд обратил в доход государства имущество экс-сотрудника СК Киреева
Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:46
2024-07-30T16:46
2024-07-30T16:46
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования удовлетворить… обратить в доход Российской Федерации помещения… машиноместа… взыскать солидарно с Киреевой Сергея Ивановича и Киреевой Натальи Александровны в пользу Российской Федерации 26 миллионов 212 тысяч 500 рублей как эквивалент стоимости имущества", - огласила решение судья. В иске Генпрокуратура, согласно материалам дела, просит обратить в доход государства три помещения, четыре машино-места, а также солидарно взыскать с родственников Киреева в пользу РФ 26 миллионов 212,5 тысяч рублей - эквивалентную стоимость имущества, в отношении которого также не были представлены доказательства законного приобретения. Сколько всего, по мнению истца, неправомерно заработал Киреев, в деле не сказано. В суде представитель Генпрокуратуры сообщила, что бывший сотрудник управления кадров центрального аппарата СК РФ Киреев не декларировал и не сообщал о своих доходах и регистрации имущества на родителей. По словам истца, у них есть документы, свидетельствующие, что Киреев и его супруга имеют общий доход, который "не позволил бы им приобрести спорное имущество", а родители Киреева не могли приобрести имущество на законно полученные денежные средства. В этой связи был поставлен вопрос об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения законным путем. "Киреев является обвиняемым. Ему инкриминируют совершение 17 преступлений, в том числе коррупционных… Мы считаем, что данные денежные средства он приобретал и непосредственно скрывая от работодателя, оформлял на родителей, чем незаконно пользовался данным имуществом и нарушил законодательство, регулирующее противодействие коррупции", - сказала представитель Генпрокуратуры. Как сообщает "Коммерсант", активами семьи Киреева в Генпрокуратуре заинтересовались в связи с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела управления кадров СК РФ. В рамках этого дела Кирееву вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Издание со ссылкой на следствие уточняет, что он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые, в том числе, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за дальнейшее прекращение дела и уголовного преследования. Хорошевский суд Москвы в апреле приговорил к 22 годам колонии бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко за совершенные его ОПГ аферы. Потерпевшими в этом деле являются соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Но до этого все они были фигурантами уголовного дела - их обвиняли в том, что они заказали покушение на Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов из-за его увольнения. Долгое время мужчины провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили и обвинение предъявили уже самому Симоненко.
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происшествия, россия, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд обратил в доход государства имущество экс-сотрудника СК Киреева
Суд обратил в доход РФ имущество экс-сотрудника СК, осужденного за мошенничество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить… обратить в доход Российской Федерации помещения… машиноместа… взыскать солидарно с Киреевой Сергея Ивановича и Киреевой Натальи Александровны в пользу Российской Федерации 26 миллионов 212 тысяч 500 рублей как эквивалент стоимости имущества", - огласила решение судья.
В иске Генпрокуратура, согласно материалам дела, просит обратить в доход государства три помещения, четыре машино-места, а также солидарно взыскать с родственников Киреева в пользу РФ 26 миллионов 212,5 тысяч рублей - эквивалентную стоимость имущества, в отношении которого также не были представлены доказательства законного приобретения. Сколько всего, по мнению истца, неправомерно заработал Киреев, в деле не сказано.
В суде представитель Генпрокуратуры сообщила, что бывший сотрудник управления кадров центрального аппарата СК РФ Киреев не декларировал и не сообщал о своих доходах и регистрации имущества на родителей.
По словам истца, у них есть документы, свидетельствующие, что Киреев и его супруга имеют общий доход, который "не позволил бы им приобрести спорное имущество", а родители Киреева не могли приобрести имущество на законно полученные денежные средства. В этой связи был поставлен вопрос об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения законным путем.
"Киреев является обвиняемым. Ему инкриминируют совершение 17 преступлений, в том числе коррупционных… Мы считаем, что данные денежные средства он приобретал и непосредственно скрывая от работодателя, оформлял на родителей, чем незаконно пользовался данным имуществом и нарушил законодательство, регулирующее противодействие коррупции", - сказала представитель Генпрокуратуры.
Как сообщает "Коммерсант", активами семьи Киреева в Генпрокуратуре заинтересовались в связи с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела управления кадров СК РФ. В рамках этого дела Кирееву вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.
Издание со ссылкой на следствие уточняет, что он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые, в том числе, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за дальнейшее прекращение дела и уголовного преследования.
Хорошевский суд Москвы в апреле приговорил к 22 годам колонии бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко за совершенные его ОПГ аферы. Потерпевшими в этом деле являются соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин
. Но до этого все они были фигурантами уголовного дела - их обвиняли в том, что они заказали покушение на Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов из-за его увольнения. Долгое время мужчины провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили и обвинение предъявили уже самому Симоненко.