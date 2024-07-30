https://ria.ru/20240730/sud-1962965747.html

Воевавшего в Донбассе командира финских наемников заочно осудили на 14 лет

Воевавшего в Донбассе командира финских наемников заочно осудили на 14 лет - РИА Новости, 30.07.2024

Воевавшего в Донбассе командира финских наемников заочно осудили на 14 лет

Воевавший в Донбассе командир сформированного из финских наемников подразделения Team Wiking Хухтала Топи заочно осужден в РФ на 14 лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:26

2024-07-30T16:26

2024-07-30T16:45

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воевавший в Донбассе командир сформированного из финских наемников подразделения Team Wiking Хухтала Топи заочно осужден в РФ на 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что гражданин Финляндии Хухтала Топи признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте."Приговором суда Хухтала заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.Установлено, что в марте 2022 года Хухтала для получения вознаграждения прибыл на Украину в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Отмечается, что там он вступил в это подразделение, прошел военную подготовку, после чего его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.По данным СК, с мая 2022 года Хухтала был командиром сформированного финских наемников военизированного подразделения Team Wiking, находящегося в оперативном подчинении Сил специальных операций ВСУ.Сообщается, что с марта 2022 года по май 2024 года Хухтала принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР, ЛНР и ВС РФ. Подчеркивается, что своими преступными действиями наемник способствовал поддержанию вооруженного конфликта и созданию нестабильности в данных регионах.

https://ria.ru/20240730/sk-1962874495.html

https://ria.ru/20240730/naemniki-1962872154.html

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донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), финляндия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика