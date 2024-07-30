https://ria.ru/20240730/sud-1962937911.html
Экс-депутата омского горсовета осудили на семь лет за фейки об армии
Экс-депутата омского горсовета осудили на семь лет за фейки об армии - РИА Новости, 30.07.2024
Экс-депутата омского горсовета осудили на семь лет за фейки об армии
Куйбышевский суд Омска заочно приговорил экс-депутата горсовета Дмитрия Петренко к 7 годам колонии за распространение ложной информации об армии России,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:55
2024-07-30T14:55
2024-07-30T14:55
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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Куйбышевский суд Омска заочно приговорил экс-депутата горсовета Дмитрия Петренко к 7 годам колонии за распространение ложной информации об армии России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Суд доказал, что Петренко распространял ложную информацию о российской армии в интернете. На оглашении приговора экс-депутата не было, так как после возбуждения уголовного дела он покинул Россию. В августе 2022 года его объявили в розыск. "В суде установлено, что осужденный разместил на канале в сети интернет под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об уничтожении российскими военнослужащими ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирного населения в ходе СВО в различных городах Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Теперь, помимо 7 лет колонии, он не сможет пользоваться интернетом в течение 4 лет. Также суд арестовал его нежилое помещение в Омске. Ранее Петренко арестовывали на 7 суток за демонстрацию нацистской символики.
https://ria.ru/20240723/mosgorsud-1961442755.html
https://ria.ru/20240729/prigovor-1962799532.html
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происшествия, россия, омск, омская область
Происшествия, Россия, Омск, Омская область
Экс-депутата омского горсовета осудили на семь лет за фейки об армии
Экс-депутат горсовета Омска Петренко получил семь лет колонии за фейки об армии
ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Куйбышевский суд Омска заочно приговорил экс-депутата горсовета Дмитрия Петренко к 7 годам колонии за распространение ложной информации об армии России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Суд доказал, что Петренко распространял ложную информацию о российской армии в интернете. На оглашении приговора экс-депутата не было, так как после возбуждения уголовного дела он покинул Россию. В августе 2022 года его объявили в розыск.
"В суде установлено, что осужденный разместил на канале в сети интернет под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об уничтожении российскими военнослужащими ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирного населения в ходе СВО в различных городах Украины
. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Теперь, помимо 7 лет колонии, он не сможет пользоваться интернетом в течение 4 лет. Также суд арестовал его нежилое помещение в Омске.
Ранее Петренко арестовывали на 7 суток за демонстрацию нацистской символики.