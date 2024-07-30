"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией
Риттер: западные элиты продолжат войну с РФ, чтобы удержать власть
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западные элиты продолжат финансировать и вооружать Украину, чтобы военный конфликт с Россией не прекращался, поскольку это позволит руководству США и ЕС удерживать власть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Европейцы устали от украинского конфликта и от беженцев. Я бы не сказал, что европейцы хотят войны, этого хотят европейские элиты, которые загнали себя в угол. Они инвестировали так много политического капитала в украинский конфликт, что сейчас просто не смогут отступить. Они не могут внезапно сказать: "О, мы ошибались, мы просто хотели забрать у вас сотни миллиардов долларов и нанести вред на триллионы долларов европейской экономике санкциями против России". Если политики признают ошибки такого масштаба, сколько они останутся у власти?" — спросил эксперт.
Риттер полагает, что западный истеблишмент продолжит "продавать" своему населению нарратив о "российской угрозе" и будет дальше инвестировать в военно-промышленный комплекс. Только так он сможет удержаться у власти, резюмировал бывший разведчик.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы стран Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такое огромное государство с достаточно большим населением им не нужно.