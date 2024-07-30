https://ria.ru/20240730/strategiya-1963015575.html

"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией

"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией - РИА Новости, 30.07.2024

"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией

Западные элиты продолжат финансировать и вооружать Украину, чтобы военный конфликт с Россией не прекращался, поскольку это позволит руководству США и ЕС... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:30

2024-07-30T19:30

2024-07-30T19:30

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сша

скотт риттер

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западные элиты продолжат финансировать и вооружать Украину, чтобы военный конфликт с Россией не прекращался, поскольку это позволит руководству США и ЕС удерживать власть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Европейцы устали от украинского конфликта и от беженцев. Я бы не сказал, что европейцы хотят войны, этого хотят европейские элиты, которые загнали себя в угол. Они инвестировали так много политического капитала в украинский конфликт, что сейчас просто не смогут отступить. Они не могут внезапно сказать: "О, мы ошибались, мы просто хотели забрать у вас сотни миллиардов долларов и нанести вред на триллионы долларов европейской экономике санкциями против России". Если политики признают ошибки такого масштаба, сколько они останутся у власти?" — спросил эксперт.Риттер полагает, что западный истеблишмент продолжит "продавать" своему населению нарратив о "российской угрозе" и будет дальше инвестировать в военно-промышленный комплекс. Только так он сможет удержаться у власти, резюмировал бывший разведчик.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы стран Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такое огромное государство с достаточно большим населением им не нужно.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html

https://ria.ru/20240730/front-1962977299.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, владимир путин, евросоюз