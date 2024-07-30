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"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией - РИА Новости, 30.07.2024
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19:30 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/strategiya-1963015575.html
"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией
"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией - РИА Новости, 30.07.2024
"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией
Западные элиты продолжат финансировать и вооружать Украину, чтобы военный конфликт с Россией не прекращался, поскольку это позволит руководству США и ЕС... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:30
2024-07-30T19:30
в мире
россия
украина
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западные элиты продолжат финансировать и вооружать Украину, чтобы военный конфликт с Россией не прекращался, поскольку это позволит руководству США и ЕС удерживать власть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Европейцы устали от украинского конфликта и от беженцев. Я бы не сказал, что европейцы хотят войны, этого хотят европейские элиты, которые загнали себя в угол. Они инвестировали так много политического капитала в украинский конфликт, что сейчас просто не смогут отступить. Они не могут внезапно сказать: "О, мы ошибались, мы просто хотели забрать у вас сотни миллиардов долларов и нанести вред на триллионы долларов европейской экономике санкциями против России". Если политики признают ошибки такого масштаба, сколько они останутся у власти?" — спросил эксперт.Риттер полагает, что западный истеблишмент продолжит "продавать" своему населению нарратив о "российской угрозе" и будет дальше инвестировать в военно-промышленный комплекс. Только так он сможет удержаться у власти, резюмировал бывший разведчик.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы стран Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такое огромное государство с достаточно большим населением им не нужно.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html
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в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Евросоюз
"Они не отступят". В США раскрыли стратегию войны Запада с Россией

Риттер: западные элиты продолжат войну с РФ, чтобы удержать власть

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западные элиты продолжат финансировать и вооружать Украину, чтобы военный конфликт с Россией не прекращался, поскольку это позволит руководству США и ЕС удерживать власть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Европейцы устали от украинского конфликта и от беженцев. Я бы не сказал, что европейцы хотят войны, этого хотят европейские элиты, которые загнали себя в угол. Они инвестировали так много политического капитала в украинский конфликт, что сейчас просто не смогут отступить. Они не могут внезапно сказать: "О, мы ошибались, мы просто хотели забрать у вас сотни миллиардов долларов и нанести вред на триллионы долларов европейской экономике санкциями против России". Если политики признают ошибки такого масштаба, сколько они останутся у власти?" — спросил эксперт.
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Риттер полагает, что западный истеблишмент продолжит "продавать" своему населению нарратив о "российской угрозе" и будет дальше инвестировать в военно-промышленный комплекс. Только так он сможет удержаться у власти, резюмировал бывший разведчик.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы стран Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такое огромное государство с достаточно большим населением им не нужно.
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