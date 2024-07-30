https://ria.ru/20240730/stavropole-1962870636.html
Более 350 млн рублей курортного сбора собрано на Ставрополье с начала года
Более 350 млн рублей курортного сбора собрано на Ставрополье с начала года - РИА Новости, 30.07.2024
Более 350 млн рублей курортного сбора собрано на Ставрополье с начала года
В Ставропольском крае с начала текущего года собрано порядка 350 миллионов рублей в виде курортного сбора, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:59
2024-07-30T12:59
2024-07-30T12:59
ставропольский край
владимир владимиров
железноводск
пятигорск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Ставропольском крае с начала текущего года собрано порядка 350 миллионов рублей в виде курортного сбора, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках поручений губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в регионе ведется постоянная работа по наращиванию номерного фонда и увеличению числа мест туристической привлекательности, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и проектов. Этому способствует курортный сбор, средства которого в полном объеме направляются на улучшение туристической инфраструктуры. "Собираемость курортного сбора превышает запланированные объемы. Так, с 2018 года в крае собрано более 2 миллиардов рублей сбора, за счет чего в городах-курортах реализовано 86 мероприятий. В 2024 году собрано уже порядка 350 миллионов рублей. С 1 января 2025 вступит в силу новое федеральное законодательство: курортный сбор будет заменен туристическим налогом, средства которого также будут поступать в муниципальные бюджеты. Сейчас мы работаем с федеральным центром в части того, чтобы получаемые средства также в полном объеме направлялись на улучшение курортной инфраструктуры городов", - сообщил на брифинге в региональном правительстве министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что согласно большим данным сотовых операторов, с начала года в Ставропольском крае побывали более 3 миллионов туристов (на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года), из которых более 2 миллионов человек - только за летний период. Власти рассчитывают, что по итогам года увеличение составит не менее 10%. Высокая загрузка санаториев и гостиниц обеспечивает высокую степень бронирования, зачастую места занимаются за три и более месяца. Загрузка составляет порядка 80%, а в отдельных случаях – до 100%. Отмечается, что в этом году на средства курортного сбора будет реализовано 34 мероприятия по улучшению общественных пространств городов-курортов. Среди них – продолжение благоустройства сквера "Островские ванны" в Железноводске, ремонт городских фонтанов и создание новых детских игровых зон в Пятигорске, ремонт комплексов фонтанов и пешеходных зон Ессентуков, благоустройство сквера и пешеходных пространств в Кисловодске, обновление сквера Собора Покрова Пресвятой Богородицы в Минеральных Водах.
https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир владимиров, железноводск, пятигорск
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Железноводск, Пятигорск
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Ставропольском крае с начала текущего года собрано порядка 350 миллионов рублей в виде курортного сбора, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках поручений губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
в регионе ведется постоянная работа по наращиванию номерного фонда и увеличению числа мест туристической привлекательности, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и проектов. Этому способствует курортный сбор, средства которого в полном объеме направляются на улучшение туристической инфраструктуры.
"Собираемость курортного сбора превышает запланированные объемы. Так, с 2018 года в крае собрано более 2 миллиардов рублей сбора, за счет чего в городах-курортах реализовано 86 мероприятий. В 2024 году собрано уже порядка 350 миллионов рублей. С 1 января 2025 вступит в силу новое федеральное законодательство: курортный сбор будет заменен туристическим налогом, средства которого также будут поступать в муниципальные бюджеты. Сейчас мы работаем с федеральным центром в части того, чтобы получаемые средства также в полном объеме направлялись на улучшение курортной инфраструктуры городов", - сообщил на брифинге в региональном правительстве министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что согласно большим данным сотовых операторов, с начала года в Ставропольском крае побывали более 3 миллионов туристов (на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года), из которых более 2 миллионов человек - только за летний период. Власти рассчитывают, что по итогам года увеличение составит не менее 10%.
Высокая загрузка санаториев и гостиниц обеспечивает высокую степень бронирования, зачастую места занимаются за три и более месяца. Загрузка составляет порядка 80%, а в отдельных случаях – до 100%.
Отмечается, что в этом году на средства курортного сбора будет реализовано 34 мероприятия по улучшению общественных пространств городов-курортов. Среди них – продолжение благоустройства сквера "Островские ванны" в Железноводске
, ремонт городских фонтанов и создание новых детских игровых зон в Пятигорске
, ремонт комплексов фонтанов и пешеходных зон Ессентуков
, благоустройство сквера и пешеходных пространств в Кисловодске
, обновление сквера Собора Покрова Пресвятой Богородицы в Минеральных Водах
.