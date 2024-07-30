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Набиуллина исключила снижение инфляции при низких процентных ставках - РИА Новости, 30.07.2024
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12:35 30.07.2024 (обновлено: 13:49 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/stavka-1962891669.html
Набиуллина исключила снижение инфляции при низких процентных ставках
Набиуллина исключила снижение инфляции при низких процентных ставках - РИА Новости, 30.07.2024
Набиуллина исключила снижение инфляции при низких процентных ставках
Период высоких ставок в России необходим, чтобы снизить инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:35
2024-07-30T13:49
экономика
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Период высоких ставок в России необходим, чтобы снизить инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации."Не будем забывать о тех людях, чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией. Для них наша политика снижения инфляции — это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности. На нашем пути не избежать периода высоких ставок. И всех волнует, как его пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста", — сказала она.Как пояснила Набиуллина, высокая инфляция говорит о проблемах. Она напомнила, что раньше, в 2015-м и в 2022 годах, ключевая ставка после резкого повышения начинала достаточно быстро снижаться, но сейчас ситуация другая.Председатель ЦБ также уточнила, что по мере замедления инфляции ставки по ипотеке неизбежно пойдут вниз. Она напомнила, что в период до пандемии коронавируса, когда инфляция в России была на целевом уровне, ставки по ипотеке тоже снижались: банки выдавали кредиты под 8-9% без бюджетной поддержки льготных ипотечных программ.В пятницу Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 4,3 — 4,8% до 6,5 — 7%. Также регулятор расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году с 4% до 4 — 4,5%.Кроме того, ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022-го, когда она была на уровне 20 процентов годовых.Банк России начал повышать ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. На четырех заседаниях этого года — в феврале, марте, апреле и июне — ставка оставалась неизменной, но в прошлом месяце ЦБ ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.
https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962206136.html
https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962191442.html
https://ria.ru/20240729/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия
Набиуллина исключила снижение инфляции при низких процентных ставках

Набиуллина: без высоких ставок невозможно снизить инфляцию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Период высоких ставок в России необходим, чтобы снизить инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
«
"Не будем забывать о тех людях, чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией. Для них наша политика снижения инфляции — это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности. На нашем пути не избежать периода высоких ставок. И всех волнует, как его пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста", — сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина
26 июля, 16:24
Как пояснила Набиуллина, высокая инфляция говорит о проблемах. Она напомнила, что раньше, в 2015-м и в 2022 годах, ключевая ставка после резкого повышения начинала достаточно быстро снижаться, но сейчас ситуация другая.
Председатель ЦБ также уточнила, что по мере замедления инфляции ставки по ипотеке неизбежно пойдут вниз. Она напомнила, что в период до пандемии коронавируса, когда инфляция в России была на целевом уровне, ставки по ипотеке тоже снижались: банки выдавали кредиты под 8-9% без бюджетной поддержки льготных ипотечных программ.
В пятницу Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 4,3 — 4,8% до 6,5 — 7%. Также регулятор расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году с 4% до 4 — 4,5%.
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Набиуллина назвала масштаб перегрева экономики максимальным за 16 лет
26 июля, 15:43
Кроме того, ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022-го, когда она была на уровне 20 процентов годовых.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Банк России начал повышать ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. На четырех заседаниях этого года — в феврале, марте, апреле и июне — ставка оставалась неизменной, но в прошлом месяце ЦБ ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 19:01
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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