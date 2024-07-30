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В США заявили, что не могут самостоятельно гарантировать победу Киева - РИА Новости, 30.07.2024
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23:24 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/ssha-1963044728.html
В США заявили, что не могут самостоятельно гарантировать победу Киева
В США заявили, что не могут самостоятельно гарантировать победу Киева - РИА Новости, 30.07.2024
В США заявили, что не могут самостоятельно гарантировать победу Киева
США признают, что не могут в одиночку гарантировать успех Киева в противостоянии с Россией, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:24
2024-07-30T23:24
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США признают, что не могут в одиночку гарантировать успех Киева в противостоянии с Россией, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Я абсолютно согласен с тем, что мы не сможем победить в этом конфликте в одиночку", - сказал О'Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам. Он добавил, что Вашингтон в сотрудничестве со своими союзниками в Европе работает не только над наращиванием помощи Украине, но также над тем, чтобы ассигнования, выделяемые на эти нужды, осваивались "разумным" образом. По словам О'Брайена, США и их союзники по НАТО приступают к разработке новой стратегии дальнейшего взаимодействия с Россией. Представитель госдепа в своем выступлении также затронул ситуацию в Армении, отметив, что США стремятся помочь стране обрести независимость в экономическом и энергетическом отношении. "Она (Армения) практически полностью зависит от России в плане энергетики и экономики. Нам необходимо диверсифицировать ее политику, чтобы Армения смогла предпринять смелые шаги, к которым страну подталкивает премьер-министр Никол Пашинян, что означало бы разрыв связей с Россией", - добавил О'Брайен.
https://ria.ru/20240730/peregovory-1963040710.html
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
В США заявили, что не могут самостоятельно гарантировать победу Киева

О'Брайен: США не могут самостоятельно гарантировать победу Киева

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США признают, что не могут в одиночку гарантировать успех Киева в противостоянии с Россией, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
«
"Я абсолютно согласен с тем, что мы не сможем победить в этом конфликте в одиночку", - сказал О'Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам.
Он добавил, что Вашингтон в сотрудничестве со своими союзниками в Европе работает не только над наращиванием помощи Украине, но также над тем, чтобы ассигнования, выделяемые на эти нужды, осваивались "разумным" образом.
По словам О'Брайена, США и их союзники по НАТО приступают к разработке новой стратегии дальнейшего взаимодействия с Россией.
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Представитель госдепа в своем выступлении также затронул ситуацию в Армении, отметив, что США стремятся помочь стране обрести независимость в экономическом и энергетическом отношении.
"Она (Армения) практически полностью зависит от России в плане энергетики и экономики. Нам необходимо диверсифицировать ее политику, чтобы Армения смогла предпринять смелые шаги, к которым страну подталкивает премьер-министр Никол Пашинян, что означало бы разрыв связей с Россией", - добавил О'Брайен.
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