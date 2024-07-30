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Губернатор Купер отказался номинироваться в качестве партнера Харрис - РИА Новости, 30.07.2024
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05:22 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/ssha-1962830761.html
Губернатор Купер отказался номинироваться в качестве партнера Харрис
Губернатор Купер отказался номинироваться в качестве партнера Харрис - РИА Новости, 30.07.2024
Губернатор Купер отказался номинироваться в качестве партнера Харрис
Губернатор штата Северная Каролина демократ Рой Купер заявил в соцсети X, что решил исключить свою кандидатур из шорт-листа возможных партнеров вице-президента... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:22
2024-07-30T05:22
в мире
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пит буттиджич
энди бешир
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Губернатор штата Северная Каролина демократ Рой Купер заявил в соцсети X, что решил исключить свою кандидатур из шорт-листа возможных партнеров вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента. "Для Северной Каролины и для меня это не время, чтобы потенциально быть на федеральных бюллетенях. У нее есть выдающийся список людей, из которых она может выбрать, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы она победила", - написал он. Губернатор штата, считающегося колеблющимся, переживает по поводу того, что республиканцы могут подать в суд с целью узурпировать его исполнительную власть, пока он будет отсутствовать в штате в связи с предвыборной кампанией, сообщила газета News York Times со ссылкой на источники. Вместе с тем шорт-лист, по словам источников, был сокращен до пяти имен, все - белые мужчины: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Миннесоты Тим Уолц, министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Кентукки Энди Бешир. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
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в мире, северная каролина, сша, аризона, камала харрис, пит буттиджич, энди бешир, выборы президента сша — 2024
В мире, Северная Каролина, США, Аризона, Камала Харрис, Пит Буттиджич, Энди Бешир, Выборы президента США — 2024
Губернатор Купер отказался номинироваться в качестве партнера Харрис

Губернатор Северной Каролины Купер исключил себя из шорт-листа партнеров Харрис

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Губернатор штата Северная Каролина демократ Рой Купер заявил в соцсети X, что решил исключить свою кандидатур из шорт-листа возможных партнеров вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента.
"Для Северной Каролины и для меня это не время, чтобы потенциально быть на федеральных бюллетенях. У нее есть выдающийся список людей, из которых она может выбрать, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы она победила", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
26 июля, 08:00
Губернатор штата, считающегося колеблющимся, переживает по поводу того, что республиканцы могут подать в суд с целью узурпировать его исполнительную власть, пока он будет отсутствовать в штате в связи с предвыборной кампанией, сообщила газета News York Times со ссылкой на источники.
Вместе с тем шорт-лист, по словам источников, был сокращен до пяти имен, все - белые мужчины: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Миннесоты Тим Уолц, министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Кентукки Энди Бешир.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
24 июля, 08:00
 
В миреСеверная КаролинаСШААризонаКамала ХаррисПит БуттиджичЭнди БеширВыборы президента США — 2024
 
 
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