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США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе - РИА Новости, 30.07.2024
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01:17 30.07.2024 (обновлено: 05:54 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ssha-1962817584.html
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе - РИА Новости, 30.07.2024
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут победить в случае войны с ними, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T01:17
2024-07-30T05:54
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут победить в случае войны с ними, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. "Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*. В докладе указано, что Вашингтону следует продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними. "Альянсы - это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников", - добавили в комиссии. Кроме того, в документе отмечается, что полномасштабная война с равным или почти равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США, включая масштабные военные потери, нарушения цепочек поставок, лишение доступа к критическим материалам и товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозы объектам Вашингтона в космическом пространстве.* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе

Комиссия: США не в состоянии конкурировать с КНР и Россией и не смогут победить

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут победить в случае войны с ними, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны.
"Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*.
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В докладе указано, что Вашингтону следует продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними. "Альянсы - это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников", - добавили в комиссии.
Кроме того, в документе отмечается, что полномасштабная война с равным или почти равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США, включая масштабные военные потери, нарушения цепочек поставок, лишение доступа к критическим материалам и товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозы объектам Вашингтона в космическом пространстве.
* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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