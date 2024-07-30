https://ria.ru/20240730/ssha-1962817584.html

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе - РИА Новости, 30.07.2024

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут победить в случае войны с ними, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T01:17

2024-07-30T01:17

2024-07-30T05:54

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут победить в случае войны с ними, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. "Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*. В докладе указано, что Вашингтону следует продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними. "Альянсы - это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников", - добавили в комиссии. Кроме того, в документе отмечается, что полномасштабная война с равным или почти равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США, включая масштабные военные потери, нарушения цепочек поставок, лишение доступа к критическим материалам и товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозы объектам Вашингтона в космическом пространстве.* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

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