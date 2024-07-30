https://ria.ru/20240730/ssha-1962816223.html

В США заявили о нехватке потенциала для превосходства над противником в бою

В США заявили о нехватке потенциала для превосходства над противником в бою - РИА Новости, 30.07.2024

В США заявили о нехватке потенциала для превосходства над противником в бою

Вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения, следует из доклада комиссии по... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:58

2024-07-30T00:58

2024-07-30T04:58

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вооруженные силы сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. "Комиссия обнаружила, что вооруженным силам США не хватает как возможностей, так и потенциала, которые необходимы, чтобы быть уверенными в способности сдерживать и побеждать в бою", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*. Отмечается, что Вашингтону нужно больше работать над масштабным внедрением новых технологий, развертыванием платформ повышенной мощности и инновационных оперативных концепций. "Война в Украине продемонстрировала необходимость подготовки к новым формам конфликта, а также быстрой интеграции технологий и новых возможностей со старыми системами", - указано в докладе.* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20240730/ssha-1962815565.html

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украина, вооруженные силы сша, в мире, сша