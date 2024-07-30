https://ria.ru/20240730/ssha-1962815409.html

Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США

Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США - РИА Новости, 30.07.2024

Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США

Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:40

2024-07-30T00:40

2024-07-30T00:40

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны. "Раздувающийся дефицит США представляет риски национальной безопасности. Следовательно растущие расходы на безопасность следует совмещать с дополнительными налогами и реформами обязательных расходов", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*. Как указано в докладе, дополнительные траты на укрепление безопасности США и потенциальную мобилизацию экономики в условиях военного времени необходимо подкреплять поддержкой со стороны общества и конгресса. "Битвы за потолок долга, государственное финансирование, потолки расходов и острые социальные проблемы ослабляют нашу способность управлять стратегической конкуренцией с нашими противниками", - добавили авторы материала.* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша