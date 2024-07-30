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Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США
Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США - РИА Новости, 30.07.2024
Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США
Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:40
2024-07-30T00:40
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны. "Раздувающийся дефицит США представляет риски национальной безопасности. Следовательно растущие расходы на безопасность следует совмещать с дополнительными налогами и реформами обязательных расходов", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*. Как указано в докладе, дополнительные траты на укрепление безопасности США и потенциальную мобилизацию экономики в условиях военного времени необходимо подкреплять поддержкой со стороны общества и конгресса. "Битвы за потолок долга, государственное финансирование, потолки расходов и острые социальные проблемы ослабляют нашу способность управлять стратегической конкуренцией с нашими противниками", - добавили авторы материала.* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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в мире, сша
Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США
Комиссия: раздувающийся дефицит бюджета США угрожает национальной безопасности
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны.
"Раздувающийся дефицит США представляет риски национальной безопасности. Следовательно растущие расходы на безопасность следует совмещать с дополнительными налогами и реформами обязательных расходов", - говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*.
Как указано в докладе, дополнительные траты на укрепление безопасности США и потенциальную мобилизацию экономики в условиях военного времени необходимо подкреплять поддержкой со стороны общества и конгресса.
"Битвы за потолок долга, государственное финансирование, потолки расходов и острые социальные проблемы ослабляют нашу способность управлять стратегической конкуренцией с нашими противниками", - добавили авторы материала.
* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.