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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 30.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:54
2024-07-30T10:54
2024-07-30T11:21
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, россия, херсон, херсонская область
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"24 канал": в Херсоне слышны взрывы
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале
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"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.