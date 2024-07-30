https://ria.ru/20240730/smi-1962867167.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 30.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:54

2024-07-30T10:54

2024-07-30T11:21

в мире

россия

херсон

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

россия

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, херсон, херсонская область