https://ria.ru/20240730/smerch-1962984736.html

В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета

В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета - РИА Новости, 30.07.2024

В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета

Четыре учебных самолета и автобус для пассажиров повреждены в нижнекамском аэропорту Бегишево из-за смерча, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:48

2024-07-30T17:48

2024-07-30T19:28

происшествия

нижнекамск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Четыре учебных самолета и автобус для пассажиров повреждены в нижнекамском аэропорту Бегишево из-за смерча, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Четыре учебных самолета и автобус для перевозки пассажиров повреждены в аэропорту Бегишево", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в результате прохождения смерча, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолет и несколько машин перронной техники.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962978820.html

нижнекамск

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2024

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происшествия, нижнекамск