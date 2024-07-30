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В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета - РИА Новости, 30.07.2024
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17:48 30.07.2024 (обновлено: 19:28 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/smerch-1962984736.html
В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета
В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета - РИА Новости, 30.07.2024
В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета
Четыре учебных самолета и автобус для пассажиров повреждены в нижнекамском аэропорту Бегишево из-за смерча, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:48
2024-07-30T19:28
происшествия
нижнекамск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Четыре учебных самолета и автобус для пассажиров повреждены в нижнекамском аэропорту Бегишево из-за смерча, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Четыре учебных самолета и автобус для перевозки пассажиров повреждены в аэропорту Бегишево", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в результате прохождения смерча, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолет и несколько машин перронной техники.
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962978820.html
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происшествия, нижнекамск
Происшествия, Нижнекамск
В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил четыре самолета

В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч повредил 4 учебных самолета и автобус

© Кадр видео из соцсетейСмерч в аэропорту Бегишево
Смерч в аэропорту Бегишево - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Смерч в аэропорту Бегишево
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Четыре учебных самолета и автобус для пассажиров повреждены в нижнекамском аэропорту Бегишево из-за смерча, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Четыре учебных самолета и автобус для перевозки пассажиров повреждены в аэропорту Бегишево", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в результате прохождения смерча, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолет и несколько машин перронной техники.
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