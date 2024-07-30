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Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске - РИА Новости, 30.07.2024
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17:49 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/smerch-1962984546.html
Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске
Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске - РИА Новости, 30.07.2024
Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске
Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:49
2024-07-30T17:49
нижнекамск
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в авиагавани. Смерч прошел во вторник днем по территории аэропорта "Бегишево". По информации воздушной гавани, стихией был нанесен ущерб как хозяйственным постройкам, так и авиационной технике. Общий ущерб уточняется. "Сейчас аэропорт "Бегишево" работает в штатном режиме, событие не повлияло на регулярность полетов", - говорится в сообщении. В справочной аэропорта РИА Новости также подтвердили, что аэропорт работает штатно, все рейсы выполняются по расписанию.
https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html
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Нижнекамск, Происшествия
Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске

В Нижнекамске сообщили, что аэропорт работает штатно, рейсы выполняются в срок

© Кадр видео из соцсетейСмерч в аэропорту Бегишево
Смерч в аэропорту Бегишево - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Смерч в аэропорту Бегишево
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в авиагавани.
Смерч прошел во вторник днем по территории аэропорта "Бегишево". По информации воздушной гавани, стихией был нанесен ущерб как хозяйственным постройкам, так и авиационной технике. Общий ущерб уточняется.
«
"Сейчас аэропорт "Бегишево" работает в штатном режиме, событие не повлияло на регулярность полетов", - говорится в сообщении.
В справочной аэропорта РИА Новости также подтвердили, что аэропорт работает штатно, все рейсы выполняются по расписанию.
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НижнекамскПроисшествия
 
 
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