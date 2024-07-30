https://ria.ru/20240730/smerch-1962984546.html

Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске

Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске - РИА Новости, 30.07.2024

Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске

Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:49

2024-07-30T17:49

2024-07-30T17:49

нижнекамск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962983110_284:336:1289:901_1920x0_80_0_0_09c5911aeec7f165a0d902cce02f490a.jpg

КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Смерч не повлиял на работу аэропорта в Нижнекамске, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в авиагавани. Смерч прошел во вторник днем по территории аэропорта "Бегишево". По информации воздушной гавани, стихией был нанесен ущерб как хозяйственным постройкам, так и авиационной технике. Общий ущерб уточняется. "Сейчас аэропорт "Бегишево" работает в штатном режиме, событие не повлияло на регулярность полетов", - говорится в сообщении. В справочной аэропорта РИА Новости также подтвердили, что аэропорт работает штатно, все рейсы выполняются по расписанию.

https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижнекамск, происшествия