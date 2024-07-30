https://ria.ru/20240730/sk-1962874495.html

Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине

Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине - РИА Новости, 30.07.2024

Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине

Заочно вынесен приговор наемнику из США, ветерану морской пехоты, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он объявлен в международный розыск, сообщил СК... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:32

2024-07-30T11:32

2024-07-30T11:44

специальная военная операция на украине

сша

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ae77b3b41d3f8e7561630bab80d40a28.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заочно вынесен приговор наемнику из США, ветерану морской пехоты, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он объявлен в международный розыск, сообщил СК России в Telegram-канале."Заочно вынесен приговор американскому наемнику за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Доказательства, собранные Следственными комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину США, ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру 1991 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года Сент-Джон Майкл-Артур через Польшу прибыл на территорию Украины в пункт постоянной дислокации интернационального легиона с целью участия в вооруженном конфликте в качестве наемника за материальное вознаграждение. Отмечается, что он дал должностным лицам из числа командования указанного военизированного формирования согласие на свое участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил РФ."После этого Сент-Джон Майкл-Артур был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Интернационального легиона на Украине Сент-Джон Майкл-Артур прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, выработки стратегии, тактики и способов ведения боевых действий, необходимых для участия в вооружённом конфликте", - добавили в ведомстве.Помимо этого, в период с февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон Майкл-Артур, осознавая противоправность своих действий, выполнял приказы командиров Интернационального легиона, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и ВС РФ, за это он систематически получал материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов США в месяц.Как отмечает СК РФ, приговором суда ему наемнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240728/vsu-1962453988.html

https://ria.ru/20240730/donbass-1962865669.html

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия