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Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 30.07.2024 (обновлено: 11:44 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/sk-1962874495.html
Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине
Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине - РИА Новости, 30.07.2024
Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине
Заочно вынесен приговор наемнику из США, ветерану морской пехоты, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он объявлен в международный розыск, сообщил СК... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:32
2024-07-30T11:44
специальная военная операция на украине
сша
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заочно вынесен приговор наемнику из США, ветерану морской пехоты, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он объявлен в международный розыск, сообщил СК России в Telegram-канале."Заочно вынесен приговор американскому наемнику за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Доказательства, собранные Следственными комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину США, ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру 1991 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года Сент-Джон Майкл-Артур через Польшу прибыл на территорию Украины в пункт постоянной дислокации интернационального легиона с целью участия в вооруженном конфликте в качестве наемника за материальное вознаграждение. Отмечается, что он дал должностным лицам из числа командования указанного военизированного формирования согласие на свое участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил РФ."После этого Сент-Джон Майкл-Артур был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Интернационального легиона на Украине Сент-Джон Майкл-Артур прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, выработки стратегии, тактики и способов ведения боевых действий, необходимых для участия в вооружённом конфликте", - добавили в ведомстве.Помимо этого, в период с февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон Майкл-Артур, осознавая противоправность своих действий, выполнял приказы командиров Интернационального легиона, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и ВС РФ, за это он систематически получал материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов США в месяц.Как отмечает СК РФ, приговором суда ему наемнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240728/vsu-1962453988.html
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сша, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине

СК: наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на стороне ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заочно вынесен приговор наемнику из США, ветерану морской пехоты, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он объявлен в международный розыск, сообщил СК России в Telegram-канале.
"Заочно вынесен приговор американскому наемнику за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Доказательства, собранные Следственными комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину США, ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру 1991 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года Сент-Джон Майкл-Артур через Польшу прибыл на территорию Украины в пункт постоянной дислокации интернационального легиона с целью участия в вооруженном конфликте в качестве наемника за материальное вознаграждение. Отмечается, что он дал должностным лицам из числа командования указанного военизированного формирования согласие на свое участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил РФ.
"После этого Сент-Джон Майкл-Артур был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Интернационального легиона на Украине Сент-Джон Майкл-Артур прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, выработки стратегии, тактики и способов ведения боевых действий, необходимых для участия в вооружённом конфликте", - добавили в ведомстве.
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Помимо этого, в период с февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон Майкл-Артур, осознавая противоправность своих действий, выполнял приказы командиров Интернационального легиона, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и ВС РФ, за это он систематически получал материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов США в месяц.
Как отмечает СК РФ, приговором суда ему наемнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск.
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