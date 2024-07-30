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На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты - РИА Новости, 30.07.2024
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09:20 30.07.2024 (обновлено: 11:54 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/sk-1962848038.html
На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты
На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты - РИА Новости, 30.07.2024
На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты
В Свердловской области возбудили два уголовных дела против восьми несовершеннолетних, пытавшихся совершить два теракта на железной дороге, сообщило Центральное... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:20
2024-07-30T11:54
происшествия
россия
свердловская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Свердловской области возбудили два уголовных дела против восьми несовершеннолетних, пытавшихся совершить два теракта на железной дороге, сообщило Центральное МСУТ СК в Telegram-канале.&quot;В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили&quot;, — добавили в ведомстве.По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек, на железнодорожной станции Первоуральск совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого они взяли с собой горючую жидкость и металлические ломы, но довести свои действия до конца не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.Действия подозреваемых квалифицировали по статье о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных новых эпизодов. Сотрудники СК провели обыски и допросы, назначено несколько экспертиз, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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происшествия, россия, свердловская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты

СК возбудил дела против детей, пытавшихся совершить теракты на железной дороге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Свердловской области возбудили два уголовных дела против восьми несовершеннолетних, пытавшихся совершить два теракта на железной дороге, сообщило Центральное МСУТ СК в Telegram-канале.
«

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", — добавили в ведомстве.

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По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек, на железнодорожной станции Первоуральск совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого они взяли с собой горючую жидкость и металлические ломы, но довести свои действия до конца не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.
Действия подозреваемых квалифицировали по статье о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных новых эпизодов. Сотрудники СК провели обыски и допросы, назначено несколько экспертиз, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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