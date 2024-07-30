https://ria.ru/20240730/sk-1962848038.html

На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты

На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты - РИА Новости, 30.07.2024

На Урале завели дела против восьми подростков, пытавшихся совершить теракты

В Свердловской области возбудили два уголовных дела против восьми несовершеннолетних, пытавшихся совершить два теракта на железной дороге, сообщило Центральное... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:20

2024-07-30T09:20

2024-07-30T11:54

происшествия

россия

свердловская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Свердловской области возбудили два уголовных дела против восьми несовершеннолетних, пытавшихся совершить два теракта на железной дороге, сообщило Центральное МСУТ СК в Telegram-канале."В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", — добавили в ведомстве.По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек, на железнодорожной станции Первоуральск совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого они взяли с собой горючую жидкость и металлические ломы, но довести свои действия до конца не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.Действия подозреваемых квалифицировали по статье о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных новых эпизодов. Сотрудники СК провели обыски и допросы, назначено несколько экспертиз, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html

россия

свердловская область

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происшествия, россия, свердловская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)