https://ria.ru/20240730/shtrafy-1962820744.html
Юрист предупредила об опасности хранения консервации в подвалах
Юрист предупредила об опасности хранения консервации в подвалах - РИА Новости, 30.07.2024
Юрист предупредила об опасности хранения консервации в подвалах
Хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может приводить к антисанитарии, за нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:46
2024-07-30T02:46
2024-07-30T06:22
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может приводить к антисанитарии, за нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрены штрафы до 1,5 тысяч рублей, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова. "Продукты питания могут привлекать грызунов и насекомых, что создает антисанитарные условия, также в случае затопления подвала или резких перепадов температуры продукты могут испортиться, что опять же приведет к антисанитарии. За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрена административная ответственность", - рассказала Свечникова. По словам юриста, за самовольное переустройство или перепланировку помещений в многоквартирном доме можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, за порчу жилых помещений или порчу их оборудования, либо использование жилых помещений не по назначению предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей. "Однако существует легальный способ использования подвальных помещений для хранения личных вещей. Это возможно, если в доме предусмотрены специальные кладовые помещения, которые изначально проектировались для этих целей", - отмечает Свечникова. Собственники квартир могут приобрести или арендовать кладовые помещения, но это обязательно должны быть отдельные помещения, а не просто участки общего подвального пространства, добавила она. Кроме того, жильцы могут провести собрание собственников, и, получив большинство голосов на согласие, разработать проект переустройства подвала. После чего потребуется согласования с соответствующими инстанциями, проведение работ по переустройству и регистрация новых помещений в Росреестре. "В итоге, хотя подвал и является общим имуществом жильцов многоквартирных домов, его использование для хранения личных вещей связано со множеством юридических и практических проблем", - заключила Свечникова.
https://ria.ru/20231112/drova-1908915050.html
https://ria.ru/20240727/shtraf-1962309655.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Россия
Юрист предупредила об опасности хранения консервации в подвалах
Юрист Свечникова: хранение заготовок в подвалах может приводить к антисанитарии
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может приводить к антисанитарии, за нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрены штрафы до 1,5 тысяч рублей, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.
"Продукты питания могут привлекать грызунов и насекомых, что создает антисанитарные условия, также в случае затопления подвала или резких перепадов температуры продукты могут испортиться, что опять же приведет к антисанитарии. За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрена административная ответственность", - рассказала Свечникова.
По словам юриста, за самовольное переустройство или перепланировку помещений в многоквартирном доме можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, за порчу жилых помещений или порчу их оборудования, либо использование жилых помещений не по назначению предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.
"Однако существует легальный способ использования подвальных помещений для хранения личных вещей. Это возможно, если в доме предусмотрены специальные кладовые помещения, которые изначально проектировались для этих целей", - отмечает Свечникова.
Собственники квартир могут приобрести или арендовать кладовые помещения, но это обязательно должны быть отдельные помещения, а не просто участки общего подвального пространства, добавила она. Кроме того, жильцы могут провести собрание собственников, и, получив большинство голосов на согласие, разработать проект переустройства подвала. После чего потребуется согласования с соответствующими инстанциями, проведение работ по переустройству и регистрация новых помещений в Росреестре
.
"В итоге, хотя подвал и является общим имуществом жильцов многоквартирных домов, его использование для хранения личных вещей связано со множеством юридических и практических проблем", - заключила Свечникова.