https://ria.ru/20240730/shpion-1962966767.html

Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже

Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже - РИА Новости, 30.07.2024

Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже

Суд в Петербурге продлил до октября срок ареста гражданину Украины Владиславу Сугакову, обвиняемому в шпионаже, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:31

2024-07-30T16:31

2024-07-30T16:31

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге продлил до октября срок ареста гражданину Украины Владиславу Сугакову, обвиняемому в шпионаже, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (Шпионаж) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что в апреле-мае 2022 года Сугаков, действуя во исполнение полученного от иностранной разведки шпионского задания, собрал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил РФ на территории одной из областей Украины и передал эти сведения представителю СБУ. Срок меры пресечения фигуранту продлен по 1 октября. В объединенной пресс-службе судов РИА Новости уточнили, что Сугаков был задержан в начале 2024 года, тогда же ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240506/shpion-1944115954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, украина, россия, служба безопасности украины