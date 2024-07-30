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Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже - РИА Новости, 30.07.2024
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16:31 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/shpion-1962966767.html
Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже
Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже - РИА Новости, 30.07.2024
Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже
Суд в Петербурге продлил до октября срок ареста гражданину Украины Владиславу Сугакову, обвиняемому в шпионаже, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:31
2024-07-30T16:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге продлил до октября срок ареста гражданину Украины Владиславу Сугакову, обвиняемому в шпионаже, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (Шпионаж) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что в апреле-мае 2022 года Сугаков, действуя во исполнение полученного от иностранной разведки шпионского задания, собрал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил РФ на территории одной из областей Украины и передал эти сведения представителю СБУ. Срок меры пресечения фигуранту продлен по 1 октября. В объединенной пресс-службе судов РИА Новости уточнили, что Сугаков был задержан в начале 2024 года, тогда же ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, санкт-петербург, украина, россия, служба безопасности украины
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
Суд в Петербурге продлил арест украинцу, обвиняемому в шпионаже

Суд в Петербурге продлил арест украинцу Сугакову, обвиняемому в шпионаже

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге продлил до октября срок ареста гражданину Украины Владиславу Сугакову, обвиняемому в шпионаже, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (Шпионаж) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
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Следствие полагает, что в апреле-мае 2022 года Сугаков, действуя во исполнение полученного от иностранной разведки шпионского задания, собрал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил РФ на территории одной из областей Украины и передал эти сведения представителю СБУ.
Срок меры пресечения фигуранту продлен по 1 октября.
В объединенной пресс-службе судов РИА Новости уточнили, что Сугаков был задержан в начале 2024 года, тогда же ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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