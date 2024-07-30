"Времени мало": в Британии выступили со срочным требованием к Шольцу
The Economist: Шольц должен более активно работать над проблемами ЕС
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц должен приложить больше усилий для разрешения проблем Европейского Союза, пишет The Economist.
"Без энергичной поддержки со стороны Германии некоторые вопросы, находящиеся на повестке дня ЕС, рискуют оказаться в подвешенном состоянии", — говорится в статье.
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В публикации отмечается, что немецкие парламентские партии могут отвлечься от общеевропейских вопросов и сосредоточиться на внутриполитической борьбе. Национальные выборы в ФРГ заставят их озаботиться внутренними проблемами Германии в ущерб повестке Брюсселя.
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"Плохая новость заключается в том, что времени мало. <...> В условиях растущих геополитических рисков <...> Шольц и Германия должны активизироваться", — резюмировали в Economist.
Ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником. В начале января издание Bild опубликовало результаты опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому 64,3% респондентов высказались за замену Шольца на Писториуса.