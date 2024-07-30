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"Времени мало": в Британии выступили со срочным требованием к Шольцу - РИА Новости, 30.07.2024
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06:50 30.07.2024 (обновлено: 06:52 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/sholts-1962834328.html
"Времени мало": в Британии выступили со срочным требованием к Шольцу
"Времени мало": в Британии выступили со срочным требованием к Шольцу - РИА Новости, 30.07.2024
"Времени мало": в Британии выступили со срочным требованием к Шольцу
Канцлер Германии Олаф Шольц должен приложить больше усилий для разрешения проблем Европейского Союза, пишет The Economist. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:50
2024-07-30T06:52
в мире
германия
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европа
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц должен приложить больше усилий для разрешения проблем Европейского Союза, пишет The Economist."Без энергичной поддержки со стороны Германии некоторые вопросы, находящиеся на повестке дня ЕС, рискуют оказаться в подвешенном состоянии", — говорится в статье.В публикации отмечается, что немецкие парламентские партии могут отвлечься от общеевропейских вопросов и сосредоточиться на внутриполитической борьбе. Национальные выборы в ФРГ заставят их озаботиться внутренними проблемами Германии в ущерб повестке Брюсселя.Дополнительные обязательства на Шольца накладывает политический кризис во Франции. Как заметили в издании, проблемы у другого крупного игрока в Европе делают роль Германии еще более важной"Плохая новость заключается в том, что времени мало. &lt;...&gt; В условиях растущих геополитических рисков &lt;...&gt; Шольц и Германия должны активизироваться", — резюмировали в Economist.Ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником. В начале января издание Bild опубликовало результаты опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому 64,3% респондентов высказались за замену Шольца на Писториуса.
https://ria.ru/20240726/germanija-1962072906.html
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в мире, германия, олаф шольц, европа, евросоюз
В мире, Германия, Олаф Шольц, Европа, Евросоюз
"Времени мало": в Британии выступили со срочным требованием к Шольцу

The Economist: Шольц должен более активно работать над проблемами ЕС

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц должен приложить больше усилий для разрешения проблем Европейского Союза, пишет The Economist.
"Без энергичной поддержки со стороны Германии некоторые вопросы, находящиеся на повестке дня ЕС, рискуют оказаться в подвешенном состоянии", — говорится в статье.
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В публикации отмечается, что немецкие парламентские партии могут отвлечься от общеевропейских вопросов и сосредоточиться на внутриполитической борьбе. Национальные выборы в ФРГ заставят их озаботиться внутренними проблемами Германии в ущерб повестке Брюсселя.
Дополнительные обязательства на Шольца накладывает политический кризис во Франции. Как заметили в издании, проблемы у другого крупного игрока в Европе делают роль Германии еще более важной
"Плохая новость заключается в том, что времени мало. <...> В условиях растущих геополитических рисков <...> Шольц и Германия должны активизироваться", — резюмировали в Economist.
Ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником. В начале января издание Bild опубликовало результаты опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому 64,3% респондентов высказались за замену Шольца на Писториуса.
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