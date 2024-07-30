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Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 30.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:16 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/servis-1962908657.html
Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья
Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 30.07.2024
Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья
На подмосковном портале госуслуг появился сервис по перерасчету размера платы за газ, услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:16
2024-07-30T13:16
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг появился сервис по перерасчету размера платы за газ, услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "На регпортале доступно уже более 370 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Перевод услуг в "цифру" позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг или в приложении "Добродел", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Если человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам или поменялось количество проживающих людей, то можно оформить перерасчет. Для этого следует открыть страницу услуги "Перерасчет размера платы за газ" на региональном портале и в онлайн-заявлении указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Кроме того, нужно прикрепить необходимые документы и отправить онлайн-заявку. Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.
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жкх, московская область (подмосковье), пособие по безработице
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Пособие по безработице

Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг появился сервис по перерасчету размера платы за газ, услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"На регпортале доступно уже более 370 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Перевод услуг в "цифру" позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг или в приложении "Добродел", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Если человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам или поменялось количество проживающих людей, то можно оформить перерасчет. Для этого следует открыть страницу услуги "Перерасчет размера платы за газ" на региональном портале и в онлайн-заявлении указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Кроме того, нужно прикрепить необходимые документы и отправить онлайн-заявку.
Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней.
Услуга предоставляется бесплатно.
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