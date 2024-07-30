https://ria.ru/20240730/servis-1962908657.html

Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья

Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 30.07.2024

Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья

На подмосковном портале госуслуг появился сервис по перерасчету размера платы за газ, услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:16

2024-07-30T13:16

2024-07-30T13:16

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

пособие по безработице

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг появился сервис по перерасчету размера платы за газ, услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "На регпортале доступно уже более 370 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Перевод услуг в "цифру" позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг или в приложении "Добродел", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Если человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам или поменялось количество проживающих людей, то можно оформить перерасчет. Для этого следует открыть страницу услуги "Перерасчет размера платы за газ" на региональном портале и в онлайн-заявлении указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Кроме того, нужно прикрепить необходимые документы и отправить онлайн-заявку. Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

https://ria.ru/20231023/portal-1904694399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, московская область (подмосковье), пособие по безработице