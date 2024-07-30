Сервис по перерасчету платы за газ появился на портале госуслуг Подмосковья
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг появился сервис по перерасчету размера платы за газ, услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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"На регпортале доступно уже более 370 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Перевод услуг в "цифру" позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг или в приложении "Добродел", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Если человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам или поменялось количество проживающих людей, то можно оформить перерасчет. Для этого следует открыть страницу услуги "Перерасчет размера платы за газ" на региональном портале и в онлайн-заявлении указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Кроме того, нужно прикрепить необходимые документы и отправить онлайн-заявку.
Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней.
Услуга предоставляется бесплатно.
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