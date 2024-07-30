https://ria.ru/20240730/senegal-1962830464.html
В ДТП в Сенегале погибли 11 человек
В ДТП в Сенегале погибли 11 человек - РИА Новости, 30.07.2024
В ДТП в Сенегале погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, восемь пострадали в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом на северо-западе Сенегала, сообщил министр инфраструктуры и... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:18
2024-07-30T05:18
2024-07-30T05:21
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, восемь пострадали в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом на северо-западе Сенегала, сообщил министр инфраструктуры и транспорта Эль-Малик Ндиай в соцсети X. "Я направился к району населенного пункта Нданд, где в понедельник, 29 июля, произошло трагическое ДТП, при котором погибли 11 человек и восемь серьезно пострадали. На месте трагедии я увидел повреждения от аварии с участием грузовика и микроавтобуса", - написал министр на своей странице. Он добавил, что посетил больницу, чтобы узнать о состоянии пострадавших, а также поручил различным службам своего ведомства ускорить реализацию новых мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
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в мире, сенегал
В ДТП в Сенегале погибли 11 человек
В Сенегале в результате ДТП погибли 11 человек, восемь пострадали
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, восемь пострадали в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом на северо-западе Сенегала, сообщил министр инфраструктуры и транспорта Эль-Малик Ндиай в соцсети X.
"Я направился к району населенного пункта Нданд, где в понедельник, 29 июля, произошло трагическое ДТП, при котором погибли 11 человек и восемь серьезно пострадали. На месте трагедии я увидел повреждения от аварии с участием грузовика и микроавтобуса", - написал министр на своей странице.
Он добавил, что посетил больницу, чтобы узнать о состоянии пострадавших, а также поручил различным службам своего ведомства ускорить реализацию новых мер по обеспечению безопасности дорожного движения.