https://ria.ru/20240730/schetchiki-1962825937.html
В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков
В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков - РИА Новости, 30.07.2024
В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков
В будущем в России появятся системы умного коммерческого учёта, которые самостоятельно будут определять необходимость поверки конкретного счётчика и избавят... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:02
2024-07-30T04:02
2024-07-30T04:02
общество
технологии
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В будущем в России появятся системы умного коммерческого учёта, которые самостоятельно будут определять необходимость поверки конкретного счётчика и избавят потребителей от необходимости регулярно проводить поверку по прошествии определённого времени, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. "Мы считаем, что делать акцент нужно не на умных счетчиках, а на интеллектуальных системах коммерческого учета. Когда всё в рамках единой системы проверяет друг друга и с помощью технологий искусственного интеллекта может понять, в какой точке что-то не так с показателями", - сказал Шалаев. По его словам, такая система сама будет "давать оценку необходимости проводить поверку не жестко по истечению срока межповерочного интервала, а с учетом показаний смежных счетчиков и каналов в "умной системе". "В такой системе мы вообще уйдём от самого понятия межповерочного интервала", - добавил он. Руководитель Росстандарта уточнил, что любой счетчик, даже если у него есть система встроенной диагностики, всё равно является физическим устройством, которое подвержено старению. Со временем его метрологические характеристики становятся хуже, "хотим мы или нет", констатировал Шалаев. Он также рассказал, что первый ГОСТ на интеллектуальные приборы учета, в котором прописаны общие требования к его работе и тому, как он может быть интегрирован в интеллектуальную системы, уже появился. Пока он относится только к счётчикам электрической энергии, но аналогичная работа ведётся и по другим областям.
https://ria.ru/20240106/vzlom-1919919096.html
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общество, технологии, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Технологии, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков
Росстандарт: в будущем в России появятся системы умного коммерческого учета
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В будущем в России появятся системы умного коммерческого учёта, которые самостоятельно будут определять необходимость поверки конкретного счётчика и избавят потребителей от необходимости регулярно проводить поверку по прошествии определённого времени, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
"Мы считаем, что делать акцент нужно не на умных счетчиках, а на интеллектуальных системах коммерческого учета. Когда всё в рамках единой системы проверяет друг друга и с помощью технологий искусственного интеллекта может понять, в какой точке что-то не так с показателями", - сказал Шалаев.
По его словам, такая система сама будет "давать оценку необходимости проводить поверку не жестко по истечению срока межповерочного интервала, а с учетом показаний смежных счетчиков и каналов в "умной системе". "В такой системе мы вообще уйдём от самого понятия межповерочного интервала", - добавил он.
Руководитель Росстандарта уточнил, что любой счетчик, даже если у него есть система встроенной диагностики, всё равно является физическим устройством, которое подвержено старению. Со временем его метрологические характеристики становятся хуже, "хотим мы или нет", констатировал Шалаев.
Он также рассказал, что первый ГОСТ на интеллектуальные приборы учета, в котором прописаны общие требования к его работе и тому, как он может быть интегрирован в интеллектуальную системы, уже появился. Пока он относится только к счётчикам электрической энергии, но аналогичная работа ведётся и по другим областям.