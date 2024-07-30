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САУ "Гиацинт" поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
САУ "Гиацинт" поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.07.2024
САУ "Гиацинт" поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:04
2024-07-30T05:04
2024-07-30T09:33
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. "Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" артиллерийского соединения группировки войск "Восток" из Приморского края нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее населенного пункта Старомайорское в районе Времьевского выступа на Южнодонецком направлении специальной военной операции", — указали в ведомстве. Кроме того, во время боевой поддержки штурмовиков приморский расчет 152-миллиметровой САУ "Гиацинт" поразил вражескую артиллерийскую самоходку "Богдана", а БПЛА "Ланцет" добил вражеское оружие. Артиллеристы работают с замаскированных позиций, а также стараются выбирать специальное время или плохую погоду, чтобы оставаться невидимыми. "Стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки,либо очень плохая погода — дождь, туман, плохая видимость", — рассказал механик-водитель САУ с позывным Стальной. Основная задача "Гиацинта" — контрбатарейная борьба, нанесение огневого поражения укрепленным районам, опорным пунктам и боевой технике противника, поддержка продвижения штурмовых групп.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Приморский край, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
САУ "Гиацинт" поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: САУ "Гиацинт" поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.
"Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" артиллерийского соединения группировки войск "Восток" из Приморского края
нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее населенного пункта Старомайорское
в районе Времьевского выступа на Южнодонецком направлении специальной военной операции", — указали в ведомстве.
Кроме того, во время боевой поддержки штурмовиков приморский расчет 152-миллиметровой САУ "Гиацинт" поразил вражескую артиллерийскую самоходку "Богдана", а БПЛА "Ланцет" добил вражеское оружие.
Артиллеристы работают с замаскированных позиций, а также стараются выбирать специальное время или плохую погоду, чтобы оставаться невидимыми.
"Стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки,либо очень плохая погода — дождь, туман, плохая видимость", — рассказал механик-водитель САУ с позывным Стальной.
Основная задача "Гиацинта" — контрбатарейная борьба, нанесение огневого поражения укрепленным районам, опорным пунктам и боевой технике противника, поддержка продвижения штурмовых групп.