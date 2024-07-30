https://ria.ru/20240730/sanktsii-1962986188.html
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана - РИА Новости, 30.07.2024
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана
США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:54
2024-07-30T17:54
2024-07-30T17:54
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов, говорится в распространенном во вторник заявлении американского минфина. Согласно заявлению, под санкции попали в том числе компании из Ирана, КНР и Гонконга. Им приписываются закупки "различных компонентов, которые являются ключевыми ресурсами для иранской программы создания баллистических ракет и БПЛА". "Безрассудное распространение Ираном своих баллистических ракет и БПЛА грозит дальнейшей нестабильностью и ставит под угрозу жизни мирных жителей как в регионе, так и во всем мире", - прокомментировал решение заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, слова которого приводятся в заявлении. США продолжат вводить ограничения в отношении физлиц и компаний, которые "поощряют возможности Ирана производить 'эти смертоносные вооружения", подчеркнул он.
https://ria.ru/20240730/sanktsii-1962835328.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, китай
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для ВПК Ирана
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов, говорится в распространенном во вторник заявлении американского минфина.
Согласно заявлению, под санкции попали в том числе компании из Ирана, КНР
и Гонконга
. Им приписываются закупки "различных компонентов, которые являются ключевыми ресурсами для иранской программы создания баллистических ракет и БПЛА".
"Безрассудное распространение Ираном своих баллистических ракет и БПЛА грозит дальнейшей нестабильностью и ставит под угрозу жизни мирных жителей как в регионе, так и во всем мире", - прокомментировал решение заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, слова которого приводятся в заявлении.
США продолжат вводить ограничения в отношении физлиц и компаний, которые "поощряют возможности Ирана производить 'эти смертоносные вооружения", подчеркнул он.