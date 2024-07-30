Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/sanktsii-1962986188.html
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана - РИА Новости, 30.07.2024
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана
США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:54
2024-07-30T17:54
в мире
иран
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов, говорится в распространенном во вторник заявлении американского минфина. Согласно заявлению, под санкции попали в том числе компании из Ирана, КНР и Гонконга. Им приписываются закупки "различных компонентов, которые являются ключевыми ресурсами для иранской программы создания баллистических ракет и БПЛА". "Безрассудное распространение Ираном своих баллистических ракет и БПЛА грозит дальнейшей нестабильностью и ставит под угрозу жизни мирных жителей как в регионе, так и во всем мире", - прокомментировал решение заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, слова которого приводятся в заявлении. США продолжат вводить ограничения в отношении физлиц и компаний, которые "поощряют возможности Ирана производить 'эти смертоносные вооружения", подчеркнул он.
https://ria.ru/20240730/sanktsii-1962835328.html
https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html
иран
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, китай
В мире, Иран, США, Китай
США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для Ирана

США ввели санкции против семи юрлиц за содействие закупкам для ВПК Ирана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США ввели санкции в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов, говорится в распространенном во вторник заявлении американского минфина.
Согласно заявлению, под санкции попали в том числе компании из Ирана, КНР и Гонконга. Им приписываются закупки "различных компонентов, которые являются ключевыми ресурсами для иранской программы создания баллистических ракет и БПЛА".
Добыча нефти в США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Санкции всегда бьют бумерангом по их инициаторам, заявил эксперт
Вчера, 06:44
"Безрассудное распространение Ираном своих баллистических ракет и БПЛА грозит дальнейшей нестабильностью и ставит под угрозу жизни мирных жителей как в регионе, так и во всем мире", - прокомментировал решение заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, слова которого приводятся в заявлении.
США продолжат вводить ограничения в отношении физлиц и компаний, которые "поощряют возможности Ирана производить 'эти смертоносные вооружения", подчеркнул он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти
29 июля, 07:06
 
В миреИранСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала