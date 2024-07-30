https://ria.ru/20240730/sanktsii-1962835328.html

Санкции всегда бьют бумерангом по их инициаторам, заявил эксперт

Санкции всегда бьют бумерангом по их инициаторам, заявил эксперт - РИА Новости, 30.07.2024

Санкции всегда бьют бумерангом по их инициаторам, заявил эксперт

Страны Запада, вводя санкции против российской нефтяной отрасли, хотели минимизировать негативные воздействия на себя, но такие меры всегда бьют бумерангом и по РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:44

2024-07-30T06:44

2024-07-30T06:44

цены на нефть

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россия

алексей громов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Страны Запада, вводя санкции против российской нефтяной отрасли, хотели минимизировать негативные воздействия на себя, но такие меры всегда бьют бумерангом и по их инициаторам, рассказал в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году - тогда Евросоюз ввел запрет на поставки нефти из России, одновременно с этим установив предельную цену российской нефти, перевозимой по морю в третьи страны, в 60 долларов за баррель. "Западные страны на самом деле не стремились любой ценой, особенно ценой риска для своих экономик, обрушить российский нефтяной экспорт. Они хотели сделать так, чтобы минимизировать негативные воздействия на себя. Но понятное дело, что санкции - это всегда бумеранг: он бьет и по инициаторам санкций", - сказал Громов. "Поэтому целью санкционного давления было не уменьшение количества российской нефти на рынке, а сокращение доходов России от ее экспорта", - продолжил он, отметив, что определенный эффект санкции возымели, хотя урон, в том числе для доходов российского бюджета, мог быть гораздо глубже, серьезнее и более системным. По словам эксперта, до осени 2023 года не было никаких вторичных санкций, которыми угрожали США. В результате даже выстраивалась очередь из танкеров за российской нефтью, потому что ее было выгодно перевозить.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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цены на нефть, сша, россия, алексей громов, санкции в отношении россии, в мире