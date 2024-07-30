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"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении

"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 30.07.2024

"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении

"Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:02

2024-07-30T05:02

2024-07-30T07:41

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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. "Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны. В ведомстве добавили, что расчет БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения после обнаружения ВСУ в результате авиаразведки с БПЛА. Артиллеристы залпом реактивных снарядов уничтожили скопление противника на дистанции более 15 километров. В оборонном ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.

https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html

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