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"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 30.07.2024
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05:02 30.07.2024 (обновлено: 07:41 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/rszo-1962828769.html
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 30.07.2024
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении
"Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:02
2024-07-30T07:41
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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. "Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны. В ведомстве добавили, что расчет БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения после обнаружения ВСУ в результате авиаразведки с БПЛА. Артиллеристы залпом реактивных снарядов уничтожили скопление противника на дистанции более 15 километров. В оборонном ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.
https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении

МО: расчет БМ-21 "Град" ударил по живой силе и технике ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. "Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны.
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В ведомстве добавили, что расчет БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения после обнаружения ВСУ в результате авиаразведки с БПЛА. Артиллеристы залпом реактивных снарядов уничтожили скопление противника на дистанции более 15 километров.
В оборонном ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.
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