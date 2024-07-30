https://ria.ru/20240730/rszo-1962828769.html
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 30.07.2024
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении
"Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:02
2024-07-30T05:02
2024-07-30T07:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. "Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны. В ведомстве добавили, что расчет БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения после обнаружения ВСУ в результате авиаразведки с БПЛА. Артиллеристы залпом реактивных снарядов уничтожили скопление противника на дистанции более 15 километров. В оборонном ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.
https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
"Град" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении
МО: расчет БМ-21 "Град" ударил по живой силе и технике ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. "Град" группировки войск "Центр" ударил по живой силе и технике ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны.
В ведомстве добавили, что расчет БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения после обнаружения ВСУ в результате авиаразведки с БПЛА. Артиллеристы залпом реактивных снарядов уничтожили скопление противника на дистанции более 15 километров.
В оборонном ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.