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Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности - РИА Новости, 30.07.2024
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13:07 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904785.html
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности - РИА Новости, 30.07.2024
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности
Госкорпозация "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:07
2024-07-30T13:07
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей чемезов
ростех
технологии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госкорпозация "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это ("Ростех" - ред.) системообразующий холдинг, госкорпорация, которая играет абсолютно решающую роль в производстве продукции ВПК, обо всем этом сегодня, конечно же, пойдет речь на беседе с главой государства", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей чемезов, ростех, технологии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех, Технологии
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности

Песков: "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госкорпозация "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это ("Ростех" - ред.) системообразующий холдинг, госкорпорация, которая играет абсолютно решающую роль в производстве продукции ВПК, обо всем этом сегодня, конечно же, пойдет речь на беседе с главой государства", - сказал Песков журналистам.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ЧемезовРостехТехнологии
 
 
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