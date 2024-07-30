https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904785.html
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности - РИА Новости, 30.07.2024
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности
Госкорпозация "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:07
2024-07-30T13:07
2024-07-30T13:07
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей чемезов
ростех
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госкорпозация "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это ("Ростех" - ред.) системообразующий холдинг, госкорпорация, которая играет абсолютно решающую роль в производстве продукции ВПК, обо всем этом сегодня, конечно же, пойдет речь на беседе с главой государства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей чемезов, ростех, технологии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех, Технологии
Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности
Песков: "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности