https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904785.html

Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности

Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности - РИА Новости, 30.07.2024

Песков рассказал о роли "Ростеха" в оборонной промышленности

Госкорпозация "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:07

2024-07-30T13:07

2024-07-30T13:07

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей чемезов

ростех

технологии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госкорпозация "Ростех" играет абсолютно решающую роль в оборонной промышленности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это ("Ростех" - ред.) системообразующий холдинг, госкорпорация, которая играет абсолютно решающую роль в производстве продукции ВПК, обо всем этом сегодня, конечно же, пойдет речь на беседе с главой государства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904494.html

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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей чемезов, ростех, технологии