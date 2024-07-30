https://ria.ru/20240730/rosteh-1962939961.html

"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов

"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов - РИА Новости, 30.07.2024

"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов

"Ростех" разработал бронированный грузовик "Нерусса" для перевозки специальных и опасных грузов, его серийное производство уже запущено, сообщил гендиректор... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:04

2024-07-30T15:04

2024-07-30T15:04

безопасность

технологии

россия

сергей чемезов

владимир путин

рамзан кадыров

ростех

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ростех" разработал бронированный грузовик "Нерусса" для перевозки специальных и опасных грузов, его серийное производство уже запущено, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2023 году были представлены совершенно новые разработки - специальная транспортная машина "Нерусса", это бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов. Уже начато серийное производство", - сказал Чемезов.Он также рассказал, что предприятие госкорпорации "Ремдизель" в прошлом году завершило разработку специального транспортного средства для безопасной перевозки военнослужащих под названием "Ахмат". Автомобиль создан по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова, и первые десять машин "Ростех" подарил подразделениям чеченских бойцов. К настоящему времени выпущено более тысячи штук, изделие очень хорошо себя зарекомендовало, отметил Чемезов. Глава госкорпорации напомнил, что разработано дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, перевозки раненых, подвозки квадрокоптеров и других задач. "Сейчас идет апробация в войсках. По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать", - заявил Чемезов. В начале июня "Ростех" рассказал о разработке его холдингом "Высокоточные комплексы" двух роботизированных комплексов - "Депеши" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, а у комплекса "Багги" - колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. В различных вариантах исполнения они могут использоваться для поражения живой силы противника и фортификационных сооружений, а также для минирования местности.

https://ria.ru/20240730/zavody-1962922457.html

https://ria.ru/20240730/rostekh-1962904785.html

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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, рамзан кадыров, ростех