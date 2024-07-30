"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов
Чемезов: "Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ростех" разработал бронированный грузовик "Нерусса" для перевозки специальных и опасных грузов, его серийное производство уже запущено, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"В 2023 году были представлены совершенно новые разработки - специальная транспортная машина "Нерусса", это бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов. Уже начато серийное производство", - сказал Чемезов.
Он также рассказал, что предприятие госкорпорации "Ремдизель" в прошлом году завершило разработку специального транспортного средства для безопасной перевозки военнослужащих под названием "Ахмат". Автомобиль создан по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова, и первые десять машин "Ростех" подарил подразделениям чеченских бойцов. К настоящему времени выпущено более тысячи штук, изделие очень хорошо себя зарекомендовало, отметил Чемезов.
Глава госкорпорации напомнил, что разработано дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, перевозки раненых, подвозки квадрокоптеров и других задач. "Сейчас идет апробация в войсках. По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать", - заявил Чемезов.
В начале июня "Ростех" рассказал о разработке его холдингом "Высокоточные комплексы" двух роботизированных комплексов - "Депеши" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, а у комплекса "Багги" - колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. В различных вариантах исполнения они могут использоваться для поражения живой силы противника и фортификационных сооружений, а также для минирования местности.