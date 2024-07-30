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"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов - РИА Новости, 30.07.2024
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15:04 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/rosteh-1962939961.html
"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов
"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов - РИА Новости, 30.07.2024
"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов
"Ростех" разработал бронированный грузовик "Нерусса" для перевозки специальных и опасных грузов, его серийное производство уже запущено, сообщил гендиректор... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:04
2024-07-30T15:04
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
владимир путин
рамзан кадыров
ростех
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ростех" разработал бронированный грузовик "Нерусса" для перевозки специальных и опасных грузов, его серийное производство уже запущено, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. &quot;В 2023 году были представлены совершенно новые разработки - специальная транспортная машина &quot;Нерусса&quot;, это бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов. Уже начато серийное производство&quot;, - сказал Чемезов.Он также рассказал, что предприятие госкорпорации "Ремдизель" в прошлом году завершило разработку специального транспортного средства для безопасной перевозки военнослужащих под названием "Ахмат". Автомобиль создан по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова, и первые десять машин "Ростех" подарил подразделениям чеченских бойцов. К настоящему времени выпущено более тысячи штук, изделие очень хорошо себя зарекомендовало, отметил Чемезов. Глава госкорпорации напомнил, что разработано дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, перевозки раненых, подвозки квадрокоптеров и других задач. "Сейчас идет апробация в войсках. По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать", - заявил Чемезов. В начале июня "Ростех" рассказал о разработке его холдингом "Высокоточные комплексы" двух роботизированных комплексов - "Депеши" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, а у комплекса "Багги" - колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. В различных вариантах исполнения они могут использоваться для поражения живой силы противника и фортификационных сооружений, а также для минирования местности.
https://ria.ru/20240730/zavody-1962922457.html
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, рамзан кадыров, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Ростех
"Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов

Чемезов: "Ростех" разработал бронированный грузовик для перевозки опасных грузов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ростех" разработал бронированный грузовик "Нерусса" для перевозки специальных и опасных грузов, его серийное производство уже запущено, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«

"В 2023 году были представлены совершенно новые разработки - специальная транспортная машина "Нерусса", это бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов. Уже начато серийное производство", - сказал Чемезов.

Он также рассказал, что предприятие госкорпорации "Ремдизель" в прошлом году завершило разработку специального транспортного средства для безопасной перевозки военнослужащих под названием "Ахмат". Автомобиль создан по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова, и первые десять машин "Ростех" подарил подразделениям чеченских бойцов. К настоящему времени выпущено более тысячи штук, изделие очень хорошо себя зарекомендовало, отметил Чемезов.
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Глава госкорпорации напомнил, что разработано дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, перевозки раненых, подвозки квадрокоптеров и других задач. "Сейчас идет апробация в войсках. По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать", - заявил Чемезов.
В начале июня "Ростех" рассказал о разработке его холдингом "Высокоточные комплексы" двух роботизированных комплексов - "Депеши" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, а у комплекса "Багги" - колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. В различных вариантах исполнения они могут использоваться для поражения живой силы противника и фортификационных сооружений, а также для минирования местности.
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