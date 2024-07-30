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В России создали макет нового эталона килограмма - РИА Новости, 30.07.2024
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14:35 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/rosstandart-1962931414.html
В России создали макет нового эталона килограмма
В России создали макет нового эталона килограмма - РИА Новости, 30.07.2024
В России создали макет нового эталона килограмма
Работы по созданию нового эталона килограмма, где масса будет определена через постоянную Планка, продолжаются в России, созданный макет способен реализовывать... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:35
2024-07-30T14:35
технологии
россия
антон шалаев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Работы по созданию нового эталона килограмма, где масса будет определена через постоянную Планка, продолжаются в России, созданный макет способен реализовывать погрешность до 10 микрограммов, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. "Сейчас уже создан макет нового эталона, который может реализовать новое определение с погрешностью до 10 микрограммов. Я предполагаю, что в перспективе ближайших лет у нас эти работы будут полностью завершены", - сказал Шалаев в интервью РИА Новости. Он напомнил, что после вступления в силу решений 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, согласно которым основные единицы международной системы СИ должны быть переопределены через фундаментальные физические константы, в России сразу начались работы по созданию нового эталона килограмма. В итоге вместо классической платиново-иридиевой гири будет использоваться модель килограмма - так называемые ватт-весы, где реализуется связь значения массы с фундаментальной физической константой - постоянной Планка.
https://ria.ru/20231117/dieta-1909981050.html
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технологии, россия, антон шалаев
Технологии, Россия, Антон Шалаев
В России создали макет нового эталона килограмма

Макет нового эталона килограмма создан в России - глава Росстандарта

CC BY-SA 3.0 / Greg L. / Компьютерное изображение международного прототипа килограмма
Компьютерное изображение международного прототипа килограмма - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Greg L. /
Компьютерное изображение международного прототипа килограмма
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Работы по созданию нового эталона килограмма, где масса будет определена через постоянную Планка, продолжаются в России, созданный макет способен реализовывать погрешность до 10 микрограммов, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
«
"Сейчас уже создан макет нового эталона, который может реализовать новое определение с погрешностью до 10 микрограммов. Я предполагаю, что в перспективе ближайших лет у нас эти работы будут полностью завершены", - сказал Шалаев в интервью РИА Новости.
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Он напомнил, что после вступления в силу решений 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, согласно которым основные единицы международной системы СИ должны быть переопределены через фундаментальные физические константы, в России сразу начались работы по созданию нового эталона килограмма.
В итоге вместо классической платиново-иридиевой гири будет использоваться модель килограмма - так называемые ватт-весы, где реализуется связь значения массы с фундаментальной физической константой - постоянной Планка.
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