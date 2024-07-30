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В Росстандарте оценили ситуацию с фальсификатом меда - РИА Новости, 30.07.2024
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10:40 30.07.2024 (обновлено: 11:20 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/rosstandart-1962865043.html
В Росстандарте оценили ситуацию с фальсификатом меда
В Росстандарте оценили ситуацию с фальсификатом меда - РИА Новости, 30.07.2024
В Росстандарте оценили ситуацию с фальсификатом меда
Продукцию, которую ранее недобросовестные производители выдавали за мёд, но больше не смогут так делать после вступления в силу изменений в закон о... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:40
2024-07-30T11:20
экономика
россия
владимир путин
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
антон шалаев
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Продукцию, которую ранее недобросовестные производители выдавали за мёд, но больше не смогут так делать после вступления в силу изменений в закон о пчеловодстве, стоит называть сахарным сиропом, предложил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение качества и безопасности пчеловодческой продукции в России. Документ уточняет в законе "О пчеловодстве в РФ" понятие "продукция пчеловодства" и вводит определение понятия "мёд". Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами Евразийского экономического союза. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. "Если продукция не соответствует ГОСТу, то пускай производители пишут что-то другое, но не вводят в заблуждение потребителя. Например, "продукт на основе сахарного сиропа", потому что в большинстве случаев фальсификата это даже не медовый напиток или продукт, это просто некие сахарные сиропы, которые выдаются за мёд", - сказал Шалаев в интервью РИА Новости. Он пояснил, что в России было достаточно много ГОСТов, связанных с продукцией пчеловодства, но применялись они в добровольном порядке. Теперь же стандарты, в которых прописаны требования как к мёду, так и к испытаниям мёда для определения его происхождения и добавок, станут де-факто обязательными, а называть мёдом можно будет только то, что соответствует национальным стандартам. "Почему это важно? Мед в нашей стране очень популярен, его не просто едят, но и укрепляют иммунитет, а кто-то даже лечит простудные заболевания. Такой огромный спрос порождает и рост фальсификаций, контрафакта. В итоге то, что потребитель покупает под названием "мёд", на самом деле может быть не совсем и мёдом", - подчеркнул руководитель Росстандарта. Он также рассказал о видах фальсификата мёда, с которым могли встретиться российские покупатели. В случае количественной фальсификации на упаковке была указана неправильная масса, ассортиментная фальсификация заключалась в том, что часть мёда была заменена различными сахарными сиропами. Кроме того, при квалиметрической фальсификации в мёде обнаруживались пищевые или даже не пищевые добавки для улучшения его органолептических или вкусовых свойств. Ещё один вид фальсификации - стоимостная, когда более дешёвые сорта мёда выдаются за более дорогие, пояснил Шалаев.
https://ria.ru/20240529/pchely-1949162375.html
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экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), антон шалаев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Антон Шалаев
В Росстандарте оценили ситуацию с фальсификатом меда

Шалаев: не удовлетворяющий ГОСТам мед нужно переименовать в сахарный сироп

© iStock.com / Ls9907Мед
Мед - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© iStock.com / Ls9907
Мед. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Продукцию, которую ранее недобросовестные производители выдавали за мёд, но больше не смогут так делать после вступления в силу изменений в закон о пчеловодстве, стоит называть сахарным сиропом, предложил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение качества и безопасности пчеловодческой продукции в России. Документ уточняет в законе "О пчеловодстве в РФ" понятие "продукция пчеловодства" и вводит определение понятия "мёд". Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами Евразийского экономического союза. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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"Если продукция не соответствует ГОСТу, то пускай производители пишут что-то другое, но не вводят в заблуждение потребителя. Например, "продукт на основе сахарного сиропа", потому что в большинстве случаев фальсификата это даже не медовый напиток или продукт, это просто некие сахарные сиропы, которые выдаются за мёд", - сказал Шалаев в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что в России было достаточно много ГОСТов, связанных с продукцией пчеловодства, но применялись они в добровольном порядке. Теперь же стандарты, в которых прописаны требования как к мёду, так и к испытаниям мёда для определения его происхождения и добавок, станут де-факто обязательными, а называть мёдом можно будет только то, что соответствует национальным стандартам.
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"Почему это важно? Мед в нашей стране очень популярен, его не просто едят, но и укрепляют иммунитет, а кто-то даже лечит простудные заболевания. Такой огромный спрос порождает и рост фальсификаций, контрафакта. В итоге то, что потребитель покупает под названием "мёд", на самом деле может быть не совсем и мёдом", - подчеркнул руководитель Росстандарта.
Он также рассказал о видах фальсификата мёда, с которым могли встретиться российские покупатели. В случае количественной фальсификации на упаковке была указана неправильная масса, ассортиментная фальсификация заключалась в том, что часть мёда была заменена различными сахарными сиропами.
Кроме того, при квалиметрической фальсификации в мёде обнаруживались пищевые или даже не пищевые добавки для улучшения его органолептических или вкусовых свойств. Ещё один вид фальсификации - стоимостная, когда более дешёвые сорта мёда выдаются за более дорогие, пояснил Шалаев.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Антон Шалаев
 
 
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