СМИ: российская армия встревожила британских генералов
Express: РФ разгромит Британию за несколько дней в случае конвенциональной войны
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия уничтожит британскую армию за несколько дней в случае потенциальной войны, пишет Express.
"Британским вооруженным силам повезет, если они смогут сдержать Россию в течение двух недель в случае войны с использованием обычных вооружений. <…> Национальный запас оружия был исчерпан войной на Украине, а того, что осталось в Великобритании, хватит максимум на пару месяцев", — предупредил отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.
О необходимости "готовиться к войне" заявлял и начальник Генштаба Соединенного Королевства Роланд Уокер. По его мнению, через три года "у Запада будут проблемы с Россией".
"Честно говоря, на суше нам будет сложно выставить две бронетанковые бригады на поле боя, и если бы они были вовлечены в непрерывные прямые бои, подобные тем, которые мы видим на Украине, то эти бригады могли бы продержаться две недели или около того", — спрогнозировал Кроуфорд.
По его словам, проблема состоит в том, что у Лондона может не хватить живой силы, оборудования и техники, чтобы в случае разгрома восстановить свои подразделения и бросить их в бой.
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"От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом", — резюмировал Кроуфорд.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении Великобритании и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.