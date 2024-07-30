https://ria.ru/20240730/rossiya-1963026965.html

СМИ: российская армия встревожила британских генералов

СМИ: российская армия встревожила британских генералов - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ: российская армия встревожила британских генералов

Россия уничтожит британскую армию за несколько дней в случае потенциальной войны, пишет Express. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-30T20:44

2024-07-30T20:44

2024-07-31T00:01

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия уничтожит британскую армию за несколько дней в случае потенциальной войны, пишет Express."Британским вооруженным силам повезет, если они смогут сдержать Россию в течение двух недель в случае войны с использованием обычных вооружений. <…> Национальный запас оружия был исчерпан войной на Украине, а того, что осталось в Великобритании, хватит максимум на пару месяцев", — предупредил отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.О необходимости "готовиться к войне" заявлял и начальник Генштаба Соединенного Королевства Роланд Уокер. По его мнению, через три года "у Запада будут проблемы с Россией"."Честно говоря, на суше нам будет сложно выставить две бронетанковые бригады на поле боя, и если бы они были вовлечены в непрерывные прямые бои, подобные тем, которые мы видим на Украине, то эти бригады могли бы продержаться две недели или около того", — спрогнозировал Кроуфорд.По его словам, проблема состоит в том, что у Лондона может не хватить живой силы, оборудования и техники, чтобы в случае разгрома восстановить свои подразделения и бросить их в бой."От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом", — резюмировал Кроуфорд.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении Великобритании и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.

https://ria.ru/20240730/strategiya-1963015575.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html

https://ria.ru/20240730/front-1962977299.html

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в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий песков, нато