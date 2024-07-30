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СМИ: российская армия встревожила британских генералов - РИА Новости, 31.07.2024
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20:44 30.07.2024 (обновлено: 00:01 31.07.2024)
https://ria.ru/20240730/rossiya-1963026965.html
СМИ: российская армия встревожила британских генералов
СМИ: российская армия встревожила британских генералов - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: российская армия встревожила британских генералов
Россия уничтожит британскую армию за несколько дней в случае потенциальной войны, пишет Express. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-30T20:44
2024-07-31T00:01
в мире
россия
украина
великобритания
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия уничтожит британскую армию за несколько дней в случае потенциальной войны, пишет Express."Британским вооруженным силам повезет, если они смогут сдержать Россию в течение двух недель в случае войны с использованием обычных вооружений. &lt;…&gt; Национальный запас оружия был исчерпан войной на Украине, а того, что осталось в Великобритании, хватит максимум на пару месяцев", — предупредил отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.О необходимости "готовиться к войне" заявлял и начальник Генштаба Соединенного Королевства Роланд Уокер. По его мнению, через три года "у Запада будут проблемы с Россией"."Честно говоря, на суше нам будет сложно выставить две бронетанковые бригады на поле боя, и если бы они были вовлечены в непрерывные прямые бои, подобные тем, которые мы видим на Украине, то эти бригады могли бы продержаться две недели или около того", — спрогнозировал Кроуфорд.По его словам, проблема состоит в том, что у Лондона может не хватить живой силы, оборудования и техники, чтобы в случае разгрома восстановить свои подразделения и бросить их в бой."От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом", — резюмировал Кроуфорд.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении Великобритании и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20240730/strategiya-1963015575.html
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в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: российская армия встревожила британских генералов

Express: РФ разгромит Британию за несколько дней в случае конвенциональной войны

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия уничтожит британскую армию за несколько дней в случае потенциальной войны, пишет Express.
"Британским вооруженным силам повезет, если они смогут сдержать Россию в течение двух недель в случае войны с использованием обычных вооружений. <…> Национальный запас оружия был исчерпан войной на Украине, а того, что осталось в Великобритании, хватит максимум на пару месяцев", — предупредил отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.
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О необходимости "готовиться к войне" заявлял и начальник Генштаба Соединенного Королевства Роланд Уокер. По его мнению, через три года "у Запада будут проблемы с Россией".
"Честно говоря, на суше нам будет сложно выставить две бронетанковые бригады на поле боя, и если бы они были вовлечены в непрерывные прямые бои, подобные тем, которые мы видим на Украине, то эти бригады могли бы продержаться две недели или около того", — спрогнозировал Кроуфорд.
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По его словам, проблема состоит в том, что у Лондона может не хватить живой силы, оборудования и техники, чтобы в случае разгрома восстановить свои подразделения и бросить их в бой.
«
"От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом", — резюмировал Кроуфорд.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении Великобритании и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
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