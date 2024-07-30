https://ria.ru/20240730/rossiya-1962955557.html

"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России

"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России - РИА Новости, 30.07.2024

"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России

Украинские войска не смогут долго удерживать Часов Яр из-за натиска россиян, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:58

2024-07-30T15:58

2024-07-30T15:58

в мире

часов яр

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска не смогут долго удерживать Часов Яр из-за натиска россиян, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. <…> Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", — спрогнозировал аналитик.По мнению Меркуриса, коллапс ВСУ у этого населенного пункта — вопрос ближайшего времени. Как отметил специалист, положение украинских войск на разных участках линии соприкосновения "вызывает большую тревогу".Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240730/vsu-1962840226.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

часов яр

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в мире, часов яр, россия, вооруженные силы украины