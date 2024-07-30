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"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России - РИА Новости, 30.07.2024
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15:58 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/rossiya-1962955557.html
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России - РИА Новости, 30.07.2024
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
Украинские войска не смогут долго удерживать Часов Яр из-за натиска россиян, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:58
2024-07-30T15:58
в мире
часов яр
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска не смогут долго удерживать Часов Яр из-за натиска россиян, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. &lt;…&gt; Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", — спрогнозировал аналитик.По мнению Меркуриса, коллапс ВСУ у этого населенного пункта — вопрос ближайшего времени. Как отметил специалист, положение украинских войск на разных участках линии соприкосновения "вызывает большую тревогу".Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240730/vsu-1962840226.html
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в мире, часов яр, россия, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Россия, Вооруженные силы Украины
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России

Эксперт Меркурис: ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска не смогут долго удерживать Часов Яр из-за натиска россиян, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. <…> Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", — спрогнозировал аналитик.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру, сообщил Марочко
Вчера, 08:03
По мнению Меркуриса, коллапс ВСУ у этого населенного пункта — вопрос ближайшего времени. Как отметил специалист, положение украинских войск на разных участках линии соприкосновения "вызывает большую тревогу".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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6 июля, 01:50
 
В миреЧасов ЯрРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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