https://ria.ru/20240730/rossija-1962978668.html

В России создадут кадровые центры

В России создадут кадровые центры - РИА Новости, 30.07.2024

В России создадут кадровые центры

Кадровые центры появятся в России для взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости, сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:15

2024-07-30T17:15

2024-07-30T17:15

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кадровые центры появятся в России для взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. На стратегической сессии по национальному проекту "Кадры" во вторник премьер отдельно остановился на вопросах создания для людей условий по поиску подходящих вакансий. "Надо выстроить понятное и простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений, служб занятости. И для этого будут созданы соответствующие кадровые центры. Должна четко действовать единая цифровая платформа "Работа в России", она содержит актуальную информацию", - сообщил Мишустин.Премьер также призвал органы власти, регионы и бизнес вместе работать над реализацией мер, предусмотренных нацпроектом. "От эффективности реализации мероприятий национального проекта "Кадры" во многом будет зависеть и рост экономики, и развитие нашей социальной сферы. Поэтому очень важно здесь, чтобы все ветви власти, федеральные органы исполнительной власти, региональные власти и предпринимательское сообщество работали вместе над всеми стоящими задачами", - заявил глава кабмина.

https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html

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россия, михаил мишустин, общество