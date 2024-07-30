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В России создадут кадровые центры - РИА Новости, 30.07.2024
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17:15 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/rossija-1962978668.html
В России создадут кадровые центры
В России создадут кадровые центры - РИА Новости, 30.07.2024
В России создадут кадровые центры
Кадровые центры появятся в России для взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости, сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:15
2024-07-30T17:15
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кадровые центры появятся в России для взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. На стратегической сессии по национальному проекту "Кадры" во вторник премьер отдельно остановился на вопросах создания для людей условий по поиску подходящих вакансий. &quot;Надо выстроить понятное и простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений, служб занятости. И для этого будут созданы соответствующие кадровые центры. Должна четко действовать единая цифровая платформа &quot;Работа в России&quot;, она содержит актуальную информацию&quot;, - сообщил Мишустин.Премьер также призвал органы власти, регионы и бизнес вместе работать над реализацией мер, предусмотренных нацпроектом. "От эффективности реализации мероприятий национального проекта "Кадры" во многом будет зависеть и рост экономики, и развитие нашей социальной сферы. Поэтому очень важно здесь, чтобы все ветви власти, федеральные органы исполнительной власти, региональные власти и предпринимательское сообщество работали вместе над всеми стоящими задачами", - заявил глава кабмина.
https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
В России создадут кадровые центры

Мишустин: в России появятся кадровые центры для связи работодателей и вузов

© iStock.com / SDI ProductionsРаботодатель проводит собеседование со студенткой
Работодатель проводит собеседование со студенткой - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© iStock.com / SDI Productions
Работодатель проводит собеседование со студенткой. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кадровые центры появятся в России для взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
На стратегической сессии по национальному проекту "Кадры" во вторник премьер отдельно остановился на вопросах создания для людей условий по поиску подходящих вакансий.
«

"Надо выстроить понятное и простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений, служб занятости. И для этого будут созданы соответствующие кадровые центры. Должна четко действовать единая цифровая платформа "Работа в России", она содержит актуальную информацию", - сообщил Мишустин.

Премьер также призвал органы власти, регионы и бизнес вместе работать над реализацией мер, предусмотренных нацпроектом.
"От эффективности реализации мероприятий национального проекта "Кадры" во многом будет зависеть и рост экономики, и развитие нашей социальной сферы. Поэтому очень важно здесь, чтобы все ветви власти, федеральные органы исполнительной власти, региональные власти и предпринимательское сообщество работали вместе над всеми стоящими задачами", - заявил глава кабмина.
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