https://ria.ru/20240730/rossija-1962929352.html

ФССП выдворила из России почти 40 тысяч мигрантов за полгода

ФССП выдворила из России почти 40 тысяч мигрантов за полгода - РИА Новости, 30.07.2024

ФССП выдворила из России почти 40 тысяч мигрантов за полгода

В первом полугодии из России было выдворено 39,5 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:23

2024-07-30T14:23

2024-07-30T14:24

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В первом полугодии из России было выдворено 39,5 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. Федеральная служба судебных приставов подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года. "За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

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2024

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)