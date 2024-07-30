https://ria.ru/20240730/rossija-1962929352.html
ФССП выдворила из России почти 40 тысяч мигрантов за полгода
ФССП выдворила из России почти 40 тысяч мигрантов за полгода - РИА Новости, 30.07.2024
ФССП выдворила из России почти 40 тысяч мигрантов за полгода
В первом полугодии из России было выдворено 39,5 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:23
2024-07-30T14:23
2024-07-30T14:24
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В первом полугодии из России было выдворено 39,5 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. Федеральная служба судебных приставов подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года. "За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
ФССП выдворила из России почти 40 тысяч мигрантов за полгода
ФССП: с начала 2024 из РФ выдворили 39,5 тысячи мигрантов за нарушение закона
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В первом полугодии из России было выдворено 39,5 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
Федеральная служба судебных приставов подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года.
"За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство", - говорится в сообщении.