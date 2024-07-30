https://ria.ru/20240730/redwings-1962957837.html

Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании Red Wings

Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 30.07.2024

Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании Red Wings

Евгений Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании "Ред Вингс" (Red Wings), функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:04

2024-07-30T16:04

2024-07-30T16:14

экономика

ростех

"ильюшин финанс ко."

ифк

red wings airlines

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евгений Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании "Ред Вингс" (Red Wings), функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, сообщил владеющий перевозчиком "Ростех"."Двадцать девятого июля 2024 состоялось заседание совета директоров авиакомпании "Ред Вингс". Новым председателем совета директоров избран заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Завьялов Игорь Николаевич. Прекращены полномочия генерального директора Солодилина Евгения Александровича. Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – лизинговой компании "Авиакапитал-Сервис", входящей в холдинг "РТ-Финанс", - говорится в сообщении.Изменения в органах управления Red Wings, поясняется в сообщении, являются частью масштабной трансформации профильных активов "Ростеха." "В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга "РТ-Финанс" переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе – "Авиакапитал-Сервис" и лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко.", владеющая авиакомпанией "Ред Вингс", - пишет "Ростех".На следующем этапе планируется присоединение ИФК к "Авиакапитал-Сервису" для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и Red Wings.

https://ria.ru/20240415/aeroport-1940105782.html

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экономика, ростех, "ильюшин финанс ко.", ифк, red wings airlines