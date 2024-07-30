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В Благовещенске мужчина напал на аптеку с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 30.07.2024
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03:00 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/razboy-1962821784.html
В Благовещенске мужчина напал на аптеку с игрушечным пистолетом
В Благовещенске мужчина напал на аптеку с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 30.07.2024
В Благовещенске мужчина напал на аптеку с игрушечным пистолетом
Полиция Благовещенска возбудила уголовное дело по факту нападения мужчины на аптеку с игрушечным пистолетом, сообщает УМВД по Амурской области в своём... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:00
2024-07-30T03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Полиция Благовещенска возбудила уголовное дело по факту нападения мужчины на аптеку с игрушечным пистолетом, сообщает УМВД по Амурской области в своём Telegram-канале. По данным ведомства, 37-летний благовещенец в состоянии опьянения 28 июля зашёл в аптеку и, угрожая пистолетом, потребовал лекарство. Судя по видео, которое опубликовала полиция, мужчине нужен был промедол. Однако фармацевт отказала ему, и злоумышленник скрылся. Позже его задержала полиция и поместила в изолятор. "Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в разбойном нападении на фармацевта аптеки. По данному факту следователем МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - говорится в сообщении. При допросе задержанный пояснил, что пистолет был игрушкой, он нашел его на детской площадке, а после нападения на аптеку выбросил.
https://ria.ru/20240729/izbienie-1962778317.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия
В Благовещенске мужчина напал на аптеку с игрушечным пистолетом

В Благовещенске возбудили дело после нападения на аптеку с игрушечным пистолетом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Полиция Благовещенска возбудила уголовное дело по факту нападения мужчины на аптеку с игрушечным пистолетом, сообщает УМВД по Амурской области в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, 37-летний благовещенец в состоянии опьянения 28 июля зашёл в аптеку и, угрожая пистолетом, потребовал лекарство. Судя по видео, которое опубликовала полиция, мужчине нужен был промедол. Однако фармацевт отказала ему, и злоумышленник скрылся. Позже его задержала полиция и поместила в изолятор.
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"Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в разбойном нападении на фармацевта аптеки. По данному факту следователем МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - говорится в сообщении.
При допросе задержанный пояснил, что пистолет был игрушкой, он нашел его на детской площадке, а после нападения на аптеку выбросил.
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