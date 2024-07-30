https://ria.ru/20240730/rassledovanie-1963046363.html

В Мали и Мавритании расследуют подготовку боевиков киевскими инструкторами

В Мали и Мавритании расследуют подготовку боевиков киевскими инструкторами - РИА Новости, 30.07.2024

В Мали и Мавритании расследуют подготовку боевиков киевскими инструкторами

Власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами, сообщает сенегальское издание Senenews со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:33

2024-07-30T23:33

2024-07-30T23:33

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами, сообщает сенегальское издание Senenews со ссылкой на источники. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима. "По информации, полученной во время расследования участия украинских инструкторов на стороне боевиков, власти Мали обнаружили, что обучение повстанцев проходило на территории Мавритании", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что власти Мали немедленно связались с коллегами в Мавритании по дипломатическим каналам. Те заявили, что не участвуют в конфликтах на территории Мали и не поддерживают альянс повстанцев-туарегов "Координация движений Азавада" (CMA), о боях с которым ранее заявила группа "Вагнер". Власти Мавритании также начали расследование обстоятельств произошедшего. "Обнаружение участия Украины усложняет ситуацию", - отмечает газета. Ранее группа "Вагнер" заявила о потерях среди своих бойцов в результате ожесточенных боев, которые она с 22 по 27 июля вела с боевиками в Мали. Агентство Франс Пресс позднее заявило со ссылкой на малийский генштаб, что армия Мали сообщила о значительных потерях в живой силе и технике в результате столкновения с группировками террористов. Боевые действия между вооруженными силами Мали (FAMa) и боевиками начались на прошлой неделе в районе города Тин-Заутин.

https://ria.ru/20240729/vagner-1962611889.html

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