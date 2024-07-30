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Расходы офиса Макрона вышли за пределы бюджета - РИА Новости, 30.07.2024
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19:25 30.07.2024 (обновлено: 19:27 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/rashody-1963013336.html
Расходы офиса Макрона вышли за пределы бюджета
Расходы офиса Макрона вышли за пределы бюджета - РИА Новости, 30.07.2024
Расходы офиса Макрона вышли за пределы бюджета
Расходы Елисейского дворца в 2023 году вышли за пределы заложенного бюджета из-за большого числа торжественных приемов и зарубежных поездок президента Франции... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:25
2024-07-30T19:27
франция
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Расходы Елисейского дворца в 2023 году вышли за пределы заложенного бюджета из-за большого числа торжественных приемов и зарубежных поездок президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила Счетная палата Франции. В отчете, опубликованном на сайте организации, говорится, что офис президента потратил на 8,3 млрд евро больше изначального бюджета. При этом общие расходы в 2023 году составили 125,5 млрд евро. Счетная палата связывает это с "увеличением транспортных расходов" и "высокой национальной и международной инфляцией". "Для восстановления и поддержания финансового баланса потребуются значительные усилия", - говорится в отчете. Увеличение расходов в период с 2022 по 2023 год объясняется поездками Эммануэля Макрона. Они обошлись в 7,4 миллиона евро, что на 46,3% больше, чем в предыдущем году. Глава государства увеличил количество поездок до 112, 69 из них - на самолете. Он посетил Китай, Океанию, Японию для саммита G7, Монголию, Индию для саммита G20 и Бангладеш. Путешествие в Океанию было самым дорогим (3,1 миллиона, включая Новую Каледонию, Вануату, Папуа Новую Гвинею), за ними следовали Африка (1,9 миллиона) и Китай (1,8 миллиона). Также в 2023 году Макрон провел 171 торжественный прием в Елисейском дворце. В 2019 году, до пандемии коронавируса, их было 146. Число гостей выросло на 13%, при этом расходы на каждого гостя увеличились на 20.5%. Самым дорогостоящим приемом стал визит короля Великобритании Карла III. Он обошелся французскому бюджету в 474 тысячи евро. На втором месте – визит премьер-министра Индии Нарендры Моди, расходы на его прием составили 412 тысяч евро. Во время визита британского монарха только лишь расходы на кейтеринг составили 166 000 евро. Стоимость скатертей, салфеток и цветов составила 15 000 евро. Телефонные же переговоры Макрона в прошлом году обошлись бюджету в 150 тысяч евро. Ранее в июле глава минфина страны Брюно Ле Мэр сообщил, что Франция должна сэкономить 25, а не 20 миллиардов евро в 2024 году, как планировалось ранее, для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%. Согласно отчёту счетной палаты Франции, опубликованному в марте, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом. Банк Франции также понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.
https://rsport.ria.ru/20240727/filippo-1962379750.html
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франция, эммануэль макрон, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, В мире
Расходы офиса Макрона вышли за пределы бюджета

Счетная палата: расходы Елисейского дворца в 2023 году вышли за пределы бюджета

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПочетный караул у Елисейского дворца в Париже
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Почетный караул у Елисейского дворца в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Расходы Елисейского дворца в 2023 году вышли за пределы заложенного бюджета из-за большого числа торжественных приемов и зарубежных поездок президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила Счетная палата Франции.
В отчете, опубликованном на сайте организации, говорится, что офис президента потратил на 8,3 млрд евро больше изначального бюджета. При этом общие расходы в 2023 году составили 125,5 млрд евро. Счетная палата связывает это с "увеличением транспортных расходов" и "высокой национальной и международной инфляцией".
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"Для восстановления и поддержания финансового баланса потребуются значительные усилия", - говорится в отчете.
Увеличение расходов в период с 2022 по 2023 год объясняется поездками Эммануэля Макрона. Они обошлись в 7,4 миллиона евро, что на 46,3% больше, чем в предыдущем году. Глава государства увеличил количество поездок до 112, 69 из них - на самолете. Он посетил Китай, Океанию, Японию для саммита G7, Монголию, Индию для саммита G20 и Бангладеш. Путешествие в Океанию было самым дорогим (3,1 миллиона, включая Новую Каледонию, Вануату, Папуа Новую Гвинею), за ними следовали Африка (1,9 миллиона) и Китай (1,8 миллиона).
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Также в 2023 году Макрон провел 171 торжественный прием в Елисейском дворце. В 2019 году, до пандемии коронавируса, их было 146. Число гостей выросло на 13%, при этом расходы на каждого гостя увеличились на 20.5%.
Самым дорогостоящим приемом стал визит короля Великобритании Карла III. Он обошелся французскому бюджету в 474 тысячи евро. На втором месте – визит премьер-министра Индии Нарендры Моди, расходы на его прием составили 412 тысяч евро.
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Во время визита британского монарха только лишь расходы на кейтеринг составили 166 000 евро. Стоимость скатертей, салфеток и цветов составила 15 000 евро.
Телефонные же переговоры Макрона в прошлом году обошлись бюджету в 150 тысяч евро.
Ранее в июле глава минфина страны Брюно Ле Мэр сообщил, что Франция должна сэкономить 25, а не 20 миллиардов евро в 2024 году, как планировалось ранее, для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%.
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Банк Франции также понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.
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