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На Беломорско-Балтийском канале начались восстановительные работы
На Беломорско-Балтийском канале начались восстановительные работы - РИА Новости, 30.07.2024
На Беломорско-Балтийском канале начались восстановительные работы
ФКУ "Ространсмодернизация", занимающееся реконструкцией гидросооружений на Беломорско-Балтийском канале (ББК), начала восстановительные работы на месте размыва... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:00
2024-07-30T10:00
2024-07-30T10:37
происшествия
чп на беломорканале
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ФКУ "Ространсмодернизация", занимающееся реконструкцией гидросооружений на Беломорско-Балтийском канале (ББК), начала восстановительные работы на месте размыва временной дамбы между 10 и 11 шлюзами канала, сообщили РИА Новости в компании. "На данный момент на объекте разворачиваются восстановительные работы. Строители приступили к завозу песка. Пока работает два самосвала, сегодня планируется увеличить их количество до десяти. Точная информация с планом работ будет размещена позднее", - рассказали в "Ространмодернизации". Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
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происшествия, чп на беломорканале, республика карелия, инфографика
Происшествия, ЧП на Беломорканале, Республика Карелия
На Беломорско-Балтийском канале начались восстановительные работы
Ространсмодернизация начала восстановление дамбы на Беломорско-Балтийском канале
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ФКУ "Ространсмодернизация", занимающееся реконструкцией гидросооружений на Беломорско-Балтийском канале (ББК), начала восстановительные работы на месте размыва временной дамбы между 10 и 11 шлюзами канала, сообщили РИА Новости в компании.
«
"На данный момент на объекте разворачиваются восстановительные работы. Строители приступили к завозу песка. Пока работает два самосвала, сегодня планируется увеличить их количество до десяти. Точная информация с планом работ будет размещена позднее", - рассказали в "Ространмодернизации".
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.