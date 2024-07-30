https://ria.ru/20240730/pvo-1962980569.html
Командир расчета "Тор-М2" рассказал о работе ПВО на Запорожском направлении
Командир расчета "Тор-М2" рассказал о работе ПВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.07.2024
Командир расчета "Тор-М2" рассказал о работе ПВО на Запорожском направлении
Расчёты российских сил ПВО на запорожском направлении каждый месяц получают новую информацию о ракетах, БПЛА и управляемых бомбах, выпускаемых ВСУ по... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:30
2024-07-30T17:30
2024-07-30T17:30
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Расчёты российских сил ПВО на запорожском направлении каждый месяц получают новую информацию о ракетах, БПЛА и управляемых бомбах, выпускаемых ВСУ по Запорожской области и Крыму, рассказал РИА Новости начальник зенитно-ракетного расчёта "Тор-М2" с позывным "Жуков". Он отметил, что за месяц экипажу удается сбивать до 12 различных целей: от БПЛА до крылатых ракет Storm Shadow "Данные новых целей мы получаем после анализа сопровождения или уничтожения каких-либо целей. Изучаем их способы запуска, маршруты полета. Каждый месяц какая-то новая цель появляется", - рассказал начальник расчета. Он пояснил, что только за минувший месяц расчет сбивал ракеты MALD, которые используются как ложная цель, управляемые авиационные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. "Эти цели идут через наше направление в Крым. Также прикрываем населенные пункты Запорожской области и подразделения. Каждый день проводим тренировки по слаживанию расчётов. А именно сокращение времени перевода машины в боевую готовность и сокращение времени на обнаружение и распознавание цели и передачи информации на командный пункт", - рассказал начальник расчета ПВО.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962942405.html
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Работа расчета ЗРК "Тор-М2" в засаде
Расчеты ПВО на запорожском направлении ежемесячно получают информацию о новых типах воздушных целей, выпущенных со стороны ВСУ. В кадре РИА Новости работа расчета ЗРК "Тор-М2" который находится в засаде. Экипаж прикрывает не только населенные пункты в Запорожской области, но и в Крыму.
2024-07-30T17:30
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Командир расчета "Тор-М2" рассказал о работе ПВО на Запорожском направлении
"Жуков": расчеты ПВО на Запорожском направлении каждый месяц сбивают до 12 целей
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Расчёты российских сил ПВО на запорожском направлении каждый месяц получают новую информацию о ракетах, БПЛА и управляемых бомбах, выпускаемых ВСУ по Запорожской области и Крыму, рассказал РИА Новости начальник зенитно-ракетного расчёта "Тор-М2" с позывным "Жуков".
Он отметил, что за месяц экипажу удается сбивать до 12 различных целей: от БПЛА до крылатых ракет Storm Shadow
"Данные новых целей мы получаем после анализа сопровождения или уничтожения каких-либо целей. Изучаем их способы запуска, маршруты полета. Каждый месяц какая-то новая цель появляется", - рассказал начальник расчета.
Он пояснил, что только за минувший месяц расчет сбивал ракеты MALD, которые используются как ложная цель, управляемые авиационные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.
"Эти цели идут через наше направление в Крым. Также прикрываем населенные пункты Запорожской области и подразделения. Каждый день проводим тренировки по слаживанию расчётов. А именно сокращение времени перевода машины в боевую готовность и сокращение времени на обнаружение и распознавание цели и передачи информации на командный пункт", - рассказал начальник расчета ПВО.