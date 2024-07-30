https://ria.ru/20240730/pvo-1962834232.html

Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью

Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 30.07.2024

Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью

Четыре ракеты ВСУ уничтожили ночью над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:27

2024-07-30T06:27

2024-07-30T08:41

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

россия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четыре ракеты ВСУ уничтожили ночью над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту", — написал он.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик) , курчатовский район