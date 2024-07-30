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Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью
Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 30.07.2024
Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью
Четыре ракеты ВСУ уничтожили ночью над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:27
2024-07-30T06:27
2024-07-30T08:41
специальная военная операция на украине
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четыре ракеты ВСУ уничтожили ночью над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту", — написал он.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью
Смирнов: над двумя районами Курской области уничтожили четыре ракеты ВСУ