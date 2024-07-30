https://ria.ru/20240730/pushilin-1962854621.html

Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского

Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского - РИА Новости, 30.07.2024

Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского

Взятие под контроль населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР — это очередной шаг на пути освобождения Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:58

2024-07-30T09:58

2024-07-30T12:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

красноармейск

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взятие под контроль населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР — это очередной шаг на пути освобождения Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Это небольшие населенные пункты, но противник сделал из них опорные точки. Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений. Если брать Ивано-Дарьевку, то это очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска", — сказал он.Об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР Минобороны сообщило 23 июля, а об освобождении Лозоватского — 27 июля. В последние месяцы российские военные усилили наступление в ДНР. Так, накануне от украинских войск освободили село Волчье, а в воскресенье — Прогресс и Евгеновку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240229/pushilin-1930138751.html

донецкая народная республика

северск

красноармейск

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, северск, красноармейск, денис пушилин, безопасность