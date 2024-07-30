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Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 30.07.2024 (обновлено: 12:12 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/pushilin-1962854621.html
Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского
Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского - РИА Новости, 30.07.2024
Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского
Взятие под контроль населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР — это очередной шаг на пути освобождения Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:58
2024-07-30T12:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
красноармейск
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взятие под контроль населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР — это очередной шаг на пути освобождения Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Это небольшие населенные пункты, но противник сделал из них опорные точки. Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений. Если брать Ивано-Дарьевку, то это очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска", — сказал он.Об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР Минобороны сообщило 23 июля, а об освобождении Лозоватского — 27 июля. В последние месяцы российские военные усилили наступление в ДНР. Так, накануне от украинских войск освободили село Волчье, а в воскресенье — Прогресс и Евгеновку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240229/pushilin-1930138751.html
донецкая народная республика
северск
красноармейск
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донецкая народная республика, северск, красноармейск, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Красноармейск, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского

Пушилин: ВС России сделали очередной шаг к освобождению Красноармейска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взятие под контроль населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР — это очередной шаг на пути освобождения Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Это небольшие населенные пункты, но противник сделал из них опорные точки. Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений. Если брать Ивано-Дарьевку, то это очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска", — сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР Минобороны сообщило 23 июля, а об освобождении Лозоватского — 27 июля.

Ивано-Дарьевка расположена на берегу реки Старая Плотва в восьми километрах к юго-востоку от Северска — важного логистического узла ВСУ на севере ДНР. Благодаря освобождению села формируется плацдарм для наступления непосредственно на Северск с юго-восточного направления. Взятие этого города позволит практически полностью очистить от присутствия противника административную границу между ДНР и ЛНР.

В последние месяцы российские военные усилили наступление в ДНР. Так, накануне от украинских войск освободили село Волчье, а в воскресенье — Прогресс и Евгеновку.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскКрасноармейскДенис ПушилинБезопасность
 
 
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