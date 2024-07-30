Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского
Пушилин: ВС России сделали очередной шаг к освобождению Красноармейска
Военнослужащие штурмовых подразделений. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взятие под контроль населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР — это очередной шаг на пути освобождения Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Это небольшие населенные пункты, но противник сделал из них опорные точки. Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений. Если брать Ивано-Дарьевку, то это очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска", — сказал он.
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Об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР Минобороны сообщило 23 июля, а об освобождении Лозоватского — 27 июля.
Ивано-Дарьевка расположена на берегу реки Старая Плотва в восьми километрах к юго-востоку от Северска — важного логистического узла ВСУ на севере ДНР. Благодаря освобождению села формируется плацдарм для наступления непосредственно на Северск с юго-восточного направления. Взятие этого города позволит практически полностью очистить от присутствия противника административную границу между ДНР и ЛНР.
В последние месяцы российские военные усилили наступление в ДНР. Так, накануне от украинских войск освободили село Волчье, а в воскресенье — Прогресс и Евгеновку.
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