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Киев может пойти на новые провокации, заявил экс-подполковник СБУ
Киев может пойти на новые провокации, заявил экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 30.07.2024
Киев может пойти на новые провокации, заявил экс-подполковник СБУ
Киев может пойти на новые провокации с "вторжениями" на территорию РФ, чтобы попытаться набрать "хорошие карты" перед мирными переговорами и для отчета перед... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:19
2024-07-30T03:19
2024-07-30T07:18
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киев может пойти на новые провокации с "вторжениями" на территорию РФ, чтобы попытаться набрать "хорошие карты" перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. В марте украинские ДРГ предпринимали попытки проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, однако они были пресечены российскими силами. Сообщалось, что потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи человек, из них 790 – безвозвратные потери. Также уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8. "Это уже мое мнение на основе того, что я беседовал с нашими военными, с местными жителями. Сейчас очень сильно муссируется, что они должны снова пойти в какое-то наступление. Нужно это (Владимиру) Зеленскому, чтобы своим кукловодам на Западе показать свою значимость, важность и весомость", - заявил Прозоров. Он отметил, что сейчас представители Киева начали обсуждать возможный переговорный процесс. "И Украина обсуждает, что перед началом переговорного процесса нужно более хорошие карты себе сдать, лучшую позицию выторговать", - считает он. При этом на самом деле позиция Украины день ото дня ухудшается, поэтому Киеву нужны яркие медийные акции. При этом никакого военного смысла это носить не будет, считает он. По его мнению, даже если боевикам удастся что-то захватить, то через неделю их выбьют обратно "с огромными потерями". "Но за эту неделю они, конечно, в медийном плане, выдавят из этой ситуации все, что можно. Они на Западе будут подавать это как победу - что вот Украина, вы ее уже рано списали со счетов, она переносит боевые действия на территорию России, захватывает населенные пункты", - считает Прозоров.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html
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в мире, киев, украина, россия, василий прозоров, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Киев может пойти на новые провокации, заявил экс-подполковник СБУ
Прозоров: Киев может пойти на новые провокации с вторжением на территорию России
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киев может пойти на новые провокации с "вторжениями" на территорию РФ, чтобы попытаться набрать "хорошие карты" перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
В марте украинские ДРГ предпринимали попытки проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей
, однако они были пресечены российскими силами. Сообщалось, что потери ВСУ
на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи человек, из них 790 – безвозвратные потери. Также уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8.
"Это уже мое мнение на основе того, что я беседовал с нашими военными, с местными жителями. Сейчас очень сильно муссируется, что они должны снова пойти в какое-то наступление. Нужно это (Владимиру) Зеленскому, чтобы своим кукловодам на Западе показать свою значимость, важность и весомость", - заявил Прозоров.
Он отметил, что сейчас представители Киева начали обсуждать возможный переговорный процесс.
"И Украина
обсуждает, что перед началом переговорного процесса нужно более хорошие карты себе сдать, лучшую позицию выторговать", - считает он. При этом на самом деле позиция Украины день ото дня ухудшается, поэтому Киеву нужны яркие медийные акции.
При этом никакого военного смысла это носить не будет, считает он. По его мнению, даже если боевикам удастся что-то захватить, то через неделю их выбьют обратно "с огромными потерями". "Но за эту неделю они, конечно, в медийном плане, выдавят из этой ситуации все, что можно. Они на Западе будут подавать это как победу - что вот Украина, вы ее уже рано списали со счетов, она переносит боевые действия на территорию России, захватывает населенные пункты", - считает Прозоров.