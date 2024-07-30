https://ria.ru/20240730/proverki-1962932308.html

В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря

В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря - РИА Новости, 30.07.2024

В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо министру... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:30

2024-07-30T14:30

2024-07-30T14:31

общество

россия

сергей миронов

сергей кравцов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934328149_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_3a4774da3dc59c0527223d270c62e61d.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением увеличить периодичность плановых проверок детских лагерей службой санэпиднадзором. "Предлагается внести изменения в постановление правительства РФ… в части увеличения периодичности плановых проверок детских лагерей службой санитарно-эпидемиологического надзора", - сказано в обращении, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой. Авторы письма подчеркнули, что в этому году прошествия, связанные с отравлением детей в лагерях, свидетельствуют о наличии системных проблем в части обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в детских лагерях. В частности, по словам Лантратовой, причиной проблем является редкая периодичность плановых проверок детских лагерей службами санэпиднадзора. "Предлагается утвердить следующую периодичность плановых проверок: один раз перед началом каникул и далее не меньше двух раз за смену", - отметили парламентарии.

https://ria.ru/20240724/infektsii-1961730601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей миронов, сергей кравцов, госдума рф