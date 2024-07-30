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В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря - РИА Новости, 30.07.2024
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14:30 30.07.2024 (обновлено: 14:31 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/proverki-1962932308.html
В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря
В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря - РИА Новости, 30.07.2024
В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо министру... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:30
2024-07-30T14:31
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением увеличить периодичность плановых проверок детских лагерей службой санэпиднадзором. "Предлагается внести изменения в постановление правительства РФ… в части увеличения периодичности плановых проверок детских лагерей службой санитарно-эпидемиологического надзора", - сказано в обращении, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой. Авторы письма подчеркнули, что в этому году прошествия, связанные с отравлением детей в лагерях, свидетельствуют о наличии системных проблем в части обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в детских лагерях. В частности, по словам Лантратовой, причиной проблем является редкая периодичность плановых проверок детских лагерей службами санэпиднадзора. "Предлагается утвердить следующую периодичность плановых проверок: один раз перед началом каникул и далее не меньше двух раз за смену", - отметили парламентарии.
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общество, россия, сергей миронов, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Сергей Кравцов, Госдума РФ
В Госдуме предложили санэпиднадзору чаще проверять детские лагеря

В ГД призвали увеличить число плановых проверок детских лагерей санэпиднадзором

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДети в столовой детского лагеря
Дети в столовой детского лагеря - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дети в столовой детского лагеря. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением увеличить периодичность плановых проверок детских лагерей службой санэпиднадзором.
«
"Предлагается внести изменения в постановление правительства РФ… в части увеличения периодичности плановых проверок детских лагерей службой санитарно-эпидемиологического надзора", - сказано в обращении, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой.
Авторы письма подчеркнули, что в этому году прошествия, связанные с отравлением детей в лагерях, свидетельствуют о наличии системных проблем в части обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в детских лагерях. В частности, по словам Лантратовой, причиной проблем является редкая периодичность плановых проверок детских лагерей службами санэпиднадзора.
"Предлагается утвердить следующую периодичность плановых проверок: один раз перед началом каникул и далее не меньше двух раз за смену", - отметили парламентарии.
Дети играют в волейбол в детском лагере отдыха - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое
24 июля, 15:18
 
ОбществоРоссияСергей МироновСергей КравцовГосдума РФ
 
 
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